Пожар локализован на площади 50 квадратных метров Фото: принтскрин видео.

Видео пожара на рынке «Садовод» в Москве 17 ноября 2022 года

На юго-востоке Москвы загорелся рынок «Садовод». Очевидцы сняли видео с места происшествия. На кадрах видно, что среди торговых рядов серьезное задымление, пожарные приступили к тушению.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили KP.RU, что спасатели установили площадь пожара на рынке «Садовод». По уточненной информации, она составила 50 квадратных метров.

Возгорание тушат. К настоящему моменту пожар локализовали. На месте находятся 28 единиц техники и 98 сотрудников. Источник возгорания пока не установлен. Информация о пострадавших также не поступала.

Напомним, как сообщал ранее KP.RU, рынок «Садовод» загорелся в Москве днем 17 ноября 2022 года. По словам очевидцев, задымление идет от одного из торговых контейнеров, также люди сообщают о резком запахе. С рынка эвакуировали посетителей и работников.