Рынок «Садовод» загорелся на юго-востоке Москвы

Пожарные прибыли на место происшествия. Фото: кадр из видео очевидца

Расположенный в Капотне рынок «Садовод» горит на юго-востоке столицы, очевидцы сообщают о задымлении в одном из торговых контейнеров, рассказал источник KP.RU в экстренных службах. Среди торговых рядов отчетливо ощущается запах дыма. С территории одной из крупнейших торговых площадок эвакуируют продавцов и покупателей. Информация о возможных пострадавших уточняется.

- Пожарные подразделения прибыли на место. Устанавливается, что горит и какова площадь пожара, - рассказали корреспонденту KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

А накануне крупный пожар произошел на складе пиломатериалов на Рублевском шоссе. Как сообщал KP.RU, строение загорелось вечером 16 ноября. Пламя стремительно распространилось на площадь около 500 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось лишь силами 89 человек, привлекалось 25 единиц техники для тушения.