«Они оказались в ловушке и сгорели заживо»: как погибли семь человек на цветочном складе у трех вокзалов

Горевшее здание 1861 года постройки. Это бывший ангар для железнодорожных вагонов у Ленинградского вокзала Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Причиной пожара на цветочном складе на Комсомольской площади 20 ноября могли стать сварочные работы. Об этом kp.ru сообщили три источника из числа бывших и действующих работников компании «Цветы от Мачелюка».

— Работала бригада мигрантов. Проводили сварку подпорок на крыше. Возле работ стояла тележка с аспарагусом — сухоцветами. Искра попала на них, и произошло возгорание. Охранник решил собственноручно потушить, но огнетушители не сработали. Начали выводить людей. Далее огонь перекинулся на потолок, который был сделан из сэндвич-панелей. А затем перешел на все склады и холодильное оборудование, — поделились собеседники kp.ru.

Горевшее здание 1861 года постройки. Это бывший ангар для железнодорожных вагонов у Ленинградского вокзала. По назначению его давно не использовали — сдавали в аренду бизнесу. Компания, которая занимала склад, построила в нем второй этаж. Ни окон, ни эвакуационных выходов оттуда не было.

— Сухоцветы загорелись, а вместе с ними и центральный вход на цветочную базу. Те, кто был на втором этаже, вообще оказались в ловушке — горела лестница. Люди сгорели заживо. Ребята внизу побежали к черному выходу, а он был закрыт на амбарный замок. Мужики кое-как выломали дверь, — поделился источник.

Семеро погибших — это трое кассиров, логист, бухгалтер, один клиент и гражданин Таджикистана. Последний как раз проводил сварку. На складе работали круглосуточно. Сотрудники готовились ко дню матери — хорошее время продаж.

Собеседники также рассказали, что первые пожарные расчеты прибыли буквально за пять минут. Но к тушению приступить не смогли. На территории складского комплекса не оказалось работающих гидрантов. Пришлось тянуть пожарные рукава до коммуникаций на вокзале.

— Полностью повторилась история с 2019 годом, когда эти же склады горели. Тогда никто не погиб. Компанию Мачелюка оштрафовали, но, похоже, выводов не сделали. При этом компания добросовестная по части клиентского сервиса. Но к пожарной безопасности относились с экономией. Например, не проверяли огнетушители, часть из них была просрочена, — рассказали собеседники.

В помещении не было центрального отопления. Поэтому для обогрева использовали мощную систему кондиционирования. Проводка в здании была старая.

В ликвидации возгорания склада на Комсомольской площади, 1а, стр.18 участвовали 121 пожарный. Наготове были три вертолета Ка-32, но из-за низкой видимости они не смогли вылететь. Был задействован пожарный поезд.

Возбуждено уголовное дело о проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По статье грозит до 10 лет колонии.

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