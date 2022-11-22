«Атмосферный коктейль из ледяного дождя и снега»: Тишковец предупредил москвичей об опасности на дорогах 22 ноября

С юго-запала надвигается циклон по имени «Фобос». Он уже накрыл ледяным панцирем огромную территорию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московском регионе во вторник, 22 ноября, начались ледяные дожди. Столицу атмосферные осадки накрыли с шести утра, происходит налипание мокрого снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-телеграм канале «Часовой погоды».

По словам синоптика, снег и «переохлажденный замерзший дождь» наблюдается и в Московской области. Например, с 04:30 осадки фиксируются Домодедове. Кроме того, гололед и ледяные дожди уже достигли Волоколамска, Нового Иерусалима, Павловского Посада, Серпухова, Карины и других городских округов.

«На атмосферных фронтах все очень не спокойно. С юго-запада надвигается циклон по имени «Фобос». Он уже накрыл ледяным панцирем огромную территорию южных регионов Центрального федерального округа. Диаметр отложения льда составляет до 5-6 мм, то есть земля, бетон, дороги, тротуары превращаются в сплошной каток. В Москве - минус 3,9, идет снегопад, переходящий в мокрый снег. Даже пошла какая-то крупа. И где-то после 9 утра до 12-13 часов пойдут ледяные дожди с отложениями льда в диаметре от 0-5 мм на востоке Подмосковья, до 7 мм - на западе. В Москве - до 5-6 мм льда», - пояснил Тишковец.

В течение дня - пасмурная погода, сопровождающаяся «атмосферным коктейлем»: снег, мокрый снег, ледяной дождь, дождь, крупа. Ветер - восточных румбов 5-10 метров в секунду. В столице столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, в Подмосковье - от минус 3 градусов.

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