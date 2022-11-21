В МЧС предупредили жителей Москвы о гололедице и метели 22 ноября 2022 года

МЧС: 22 ноября в Москве ожидаются гололёд и метель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно прогнозам специалистов Росгидрометцентра, во вторник в Москве ожидается крайне неблагоприятная погода. Горожан ждут метели с сильным ветром, гололедица, мокрый снег и его отложение. Об этом пишет Телеграм-канал МЧС столицы.

Как заявляют в ведомстве, предупреждение вступает в силу с 03:00 22 ноября и будет действовать вплоть до конца суток. Мокрые снегопады и наледь на дорогах и тротуарах усугубятся порывами ветра до 15 метров в секунду, поэтому спасатели просят соблюдать ряд стандартных мер предосторожности.

Прежде всего, водителям следует не торопиться и ехать медленно, выдерживая большую дистанцию до движущегося впереди автомобиля. Само собой, не стоит совершать резких манёвров и парковаться под шаткими конструкциями, деревьями, вплотную к домам.

Пешеходов же просят воздержаться от того, чтобы прятаться от непогоды под деревьями. Также стоит избегать рекламных щитов, шатких вывесок, не ходить близко к стенам зданий и не отпускать от себя детей.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве с 22 ноября могут начаться так называемые ледяные дожди, что чревато серьёзной угрозой травмирования на улицах города.