Прогнозы синоптиков сбылись, и во вторник ледяные дожди накрыли Москву и область. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

День 22 ноября может стать самым влажным за последние 73 года с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Пока в лидерах 22 ноября 1965 года, тогда выпало 8 мм осадков. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

Прогнозы синоптиков сбылись, и во вторник ледяные дожди накрыли Москву и область. Жалуются на непогоду даже в городах Калужской области. Столичные тротуары превратились в катки, пассажирам стало сложнее подниматься по переходам на железнодорожных станциях. Редакция kp.ru посмотрела, каковы последствия ледяного дождя в Москве 22 ноября 2022.

Утро в столице началось с ДТП на Каскадной улице в районе дома 21Б - столкнулись автобус и легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет. Позже на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля.

На железной дороге удалось обойтись без сбоев, так как сотрудники еще около трех часов ночи начали борьбу с обледенением.

- В настоящее время сбоев в движении поездов в Мосузле в связи с погодными условиями не отмечается. Для борьбы с обледенением контактной сети на линии работают 16 локомотивов, оборорудованных вибропантографами - специальными устройствами, которые во время движения локомотива сбивают наледь с контактной сети, - рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Но у пассажиров все-таки возникли сложности при пользовании транспортной инфраструктурой. Жители Подмосковья еще и пытаются снять на видео свободное скольжение на переходах жд/станций - лестницы обледенели и превратились в горки с наклоном. И это еще не все последствия ледяного дождя в Москве 22 ноября 2022.

Столица уже может становиться на коньки, но пока жители предпочитают просто замедлить шаг. А на лестницах – и вовсе ползти улитками. Ведь из-за обледенения любой подъем превратился в настоящий кошмар. С меньшей скоростью поехали и автомобилисты.

- Сегодня вечером ожидаем до 8-9 баллов. Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В вечерний час пик по городу рекомендуют передвигаться на общественном транспорте.

Важно

Что сейчас на дорогах Москвы?

Автотранспорт движется на низких скоростях, фиксируются мелкие аварии, строительные работы на дорогах также осложняют движение. Продолжает идти мокрый снег. Сейчас сильно затруднено движение по направлению в центр: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, Проспект Андропова, Ленинградское шоссе, Ярославское шоссе, МКАД.

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