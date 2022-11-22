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НовостиОбщество22 ноября 2022 5:30

Вильфанд предупредил о резких перепадах давления в Москве с 22 ноября

В пятницу будет 756 мм ртутного столба, а в субботу - 760 мм ртутного столба
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Во вторник атмосферное давление составит 742 мм рт столба, а в субботу — уже 760 мм рт столба

Во вторник атмосферное давление составит 742 мм рт столба, а в субботу — уже 760 мм рт столба

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве во вторник, 22 ноября, прогнозируется понижение атмосферного давления, однако уже в пятницу показатели резко возрастут на 15-18 мм ртутного столба – до аномальных 756 мм ртутного столба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог напомнил, что нормой для Москвы является 748 мм ртутного столба.

«Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба», - отметил метеоролог.

Синоптик уточнил, что во вторник и в среду атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, в четверг – 750 мм ртутного столба, в пятницу – 756 мм ртутного столба, а в субботу – 760 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что в МЧС предупредили москвичей о гололедице и метели 22 ноября. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В непогоду водителей призывают соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Парковать автомобили не рекомендуют у деревьев и шатких конструкций.