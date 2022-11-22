Для участников реновации в Гольяново готова новостройка

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
На востоке столицы в Гольяново продолжается расселение пятиэтажек по программе реновации. Для будущих новоселов строятся комфортные квартиры.
«На площади Белы Куна, владение 1 введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.
ВАЖНО
Жилой дом выглядит так:
- одна секция разной высоты;
- подземная автостоянка;
- фасады - вентилируемые, с облицовкой клинкерной плиткой светлых и теплых тонов под кирпич и профилированными панелями из оцинкованной стали с полимерным лакокрасочным покрытием. На них размещаются корзины для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 294 квартиры (однокомнатных – 92, двухкомнатных – 157, трехкомнатных – 45). Из них для маломобильных граждан - пять, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- первый этаж - полностью под общественные помещения. Здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- вход в подъезд - в один уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с колясками. Для комфорта жителей вход развернут в противоположную сторону от проезжей части – площади Белы Куна;
- четыре лифта на 1000 кг каждый, с визуальной и тактильно информацией, а также датчиками движения;
- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
В благоустроенном озелененном дворе - детская игровая площадка с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.
НА ЗАМЕТКУ
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