Для участников реновации в Гольяново готова новостройка

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы в Гольяново продолжается расселение пятиэтажек по программе реновации. Для будущих новоселов строятся комфортные квартиры.

«На площади Белы Куна, владение 1 введен в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства рассказал подробнее о проекте.

ВАЖНО

Жилой дом выглядит так:

- одна секция разной высоты;

- подземная автостоянка;

- фасады - вентилируемые, с облицовкой клинкерной плиткой светлых и теплых тонов под кирпич и профилированными панелями из оцинкованной стали с полимерным лакокрасочным покрытием. На них размещаются корзины для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 294 квартиры (однокомнатных – 92, двухкомнатных – 157, трехкомнатных – 45). Из них для маломобильных граждан - пять, с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- первый этаж - полностью под общественные помещения. Здесь могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- вход в подъезд - в один уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с колясками. Для комфорта жителей вход развернут в противоположную сторону от проезжей части – площади Белы Куна;

- четыре лифта на 1000 кг каждый, с визуальной и тактильно информацией, а также датчиками движения;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

В благоустроенном озелененном дворе - детская игровая площадка с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе.