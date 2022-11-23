На самом деле первые модели уже собраны. Их показали журналистам и высоким гостям Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

23 ноября на обновленном заводе «Москвич» (бывший «Рено», еще раньше — АЗЛК) торжественно объявили о начале выпуска кроссовера «Москвич 3». На самом деле первые модели уже собраны. Их показали журналистам и высоким гостям. Открывали церемонию мэр Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Почему такое название

Новые владельцы завода (предприятие весной купило московское правительство) и раньше говорили, что вернутся к историческому бренду. Названия моделям — вроде «Калины» или «Камри» — решили не давать. Новинки будут получать цифровые коды. Они в свою очередь будут указывать на размер машины и ее старшинство в семействе.

То есть если новинка получила индекс 3 и является кроссовером, можно предположить, что 4 и 5 могут быть внедорожниками, 1 — малолитражкой, а 2 — классическим седаном и хэтчбеком.

Открывали церемонию мэр Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Что за кроссовер

Разные автоопросы говорят, что паркетники, они же кроссоверы, наиболее востребованы у покупателей. Дескать хороший внедорожник стоит дорого, а бюджетные — неказисты. От рядовых «легковушек» наши водители подустали. А вот владеть комфортным кроссовером, который своего рода «промежуточное звено» от обычного авто к джипу — милое дело.

На заводе «Москвич» новинку описывают так: «сравнительно большой и в то же время достаточно компактный, комфортный и экономичный автомобиль, предназначенный для ежедневных поездок». Силуэты кузова — геометричные линии, на «морде» и со стороны багажника — современная светодиодная оптика.

Каким будет новый кроссовер «Москвич 3»

Внутри цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма (для сравнения, у рядового телефона сейчас 5-6 дюймов) и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера. Ее можно подключить к смартфонам, чтобы принимать вызовы, слушать музыку. В авто есть камеры кругового обзора и электрический люк. Конечно, «полный фарш», только в максимальной комплектации.

Будет также версия «Москвич 3е» — это электрокар. До конца года планируются собрать 400 авто с бензионовым движком и 200 электрических версий. В следующем году хотят собрать 50 тысяч машин (10 тысяч электро), а через два года — 100 тысяч авто (20 тысяч электро).

Разные автоопросы говорят, что паркетники, они же кроссоверы, наиболее востребованы у покупателей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Насколько «Москвич 3» российский

Пока отечественного в машине не так много. На заводе «Москвич» проходит «крупноузловая сборка». Строго говоря, «Москвич 3» — это китайский JAC JS4. Из Поднебесной приходят компоненты для авто, эдакий конструктор. И у нас его собирают. Это дешевле, так как при «растаможке» иномарок импортер платит пошлину, которую, разумеется, включает в цену машины.

Не спешите паниковать, что «ничего своего сделать не можем». Во-первых, от полной остановки предприятия до запуска прошло полгода. Это рекордные сроки возобновления работы. Автоконцерны тратят годы на выстраивание всех цепочек и разработку моделей. Во-вторых, у новых владельцев «Москвича» есть четкий план по повышению локализации компонентов. Со временем "нашего" в авто будет становиться все больше. Уже в 2023 году планируют перейти к мелкоузловой сборке. То есть часть деталей из КНР заменят на аналоги от пула российских поставщиков: кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.

На заводе «Москвич» проходит «крупноузловая сборка» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Параллельно идет разработка собственной универсальной платформы российского электромобиля. Автоплатформа — это база, каркас любой машины. Это самая дорогая и затратная в плане времени создания часть любого авто. В этом «Москвичу» поможет «КАМАЗ».

Когда можно покупать кроссовер «Москвич 3»

В массовую продажу в Москве и по регионам Центральной России обещают запустить в декабре этого года. Сейчас формируется дилерская сеть: автосалонов и сервисов, которые будут продавать и обслуживать новинки. Цена не объявлена. Если ориентироваться на цену Jac, то там разбег 1,5 — 2,2 млн рублей в зависимости от комплектации.

ТТХ

«Москвич 3»

Длина x ширина x высота 4410 x 1800 x 1660 мм.

Бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, 150 «лошадей».

Коробка передач: автомат (вариатор) или шестиступенчатая механическая.

От полной остановки предприятия до запуска прошло полгода Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА

В 1930 году открылся «Государственный автосборочный завод имени КИМ (Коммунистический интернационал молодежи)». Там по лицензии собирали «Форды». Позже предприятие переименовали в АЗЛК — «Автозавод им. Ленинского комсомола». Те самые «Москвичи» появились в 1946 году, когда готовились к празднованию 800-летия столицы.

Первые «Москвичи-400» тех лет тоже не были оригинальными. Это немецкий «Опель». В советской истории завода вплоть до середины 80-х, начала 90-х все было стабильно. Наши машины шли на экспорт, выигрывали международные автовыставки. Однако движки у них устарели. Говорят, что техническое отставание от иностранных заводов было лет на 20.

После отчаянных и не совсем логичных попыток возродить АЗЛК (одно время даже хотели собирать премиальные авто), предприятие стало банкротом. На его месте французский концерн «Рено» вместе с правительством Москвы организовал завод «Автофрамос» в 2005 году. Затем иностранцы полностью выкупили завод. Последние годы до ухода собирали тут Renault Duster и Kaptur, Nissan Terrano.

Минувшей весной французы ушли. Забрали с собой всю документацию, технологии и комплектующие, которые должны обеспечивать производство. Зато остались долги по зарплате перед трудовым коллективом – 691 млн рублей. Деньги выплатил новый собственник — правительство Москвы.

Полное возрождение автозавода планируется в течение шести лет: за это время как раз планируют создать свою платформу и сделать линейку авто. Планируется, что спрос на «Москвичи» будет со стороны таксопарков и каршеринага с ежегодной потребностью до 50 тысяч машин.

Сейчас в штате завода «Москвич» порядка двух тысяч сотрудников. Благодаря развитию московского кластера электромобилестроения ожидается создание около 40 тысяч рабочих мест: на головном предприятии и предприятиях-производителях автокомпонентов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Совместно с Минпромторгом России и "КАМАЗом" Правительство Москвы в кратчайшие сроки смогло возобновить производство на московском автозаводе "Москвич". С момента остановки производства в феврале до сегодняшнего дня прошло немногим более шести месяцев.

Мы сохранили завод, сохранили его трудовой коллектив и производственный потенциал, нашли партнеров, восстановили логистические цепочки, что позволит предложить потребителям качественную модель – городской кроссовер "Москвич 3".

И параллельно с выпуском этой модели мы ведем работу над организацией выпуска электромобилей, которые со временем станут основной продукцией завода. Москва имеет все шансы стать крупнейшим центром электромобилестроения в России»

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 ноября на заводе «Москвич».

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