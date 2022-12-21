Купить автомобиль можно будет пока в 11 дилерских центрах Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Обновленный завод «Москвич» выбрал партнеров дилерской сети — пока только в Москве. До конца 2022 года в автосалоны доставят первые made in Moscow (с рядом оговорок) машины. Купить автомобиль можно будет пока в 11 дилерских центрах. Цена за кроссовер «Москвич-3» начинается от 1 970 000 рублей. Будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Где можно будет купить «Москвич-3»

«РОЛЬФ Химки» и «РОЛЬФ Центр, «Автомир Озерная» и «Автомир Ярославское шоссе», «Авилон Волгоградский проспект» и «Авилон Легенда ТТК», «Major Новорижское шоссе», ТЦ «Кунцево», «Петровский Белая Дача», «Авторусь Измайлово», «Автопассаж».

Почему выбрали эти салоны

В пресс-службе предприятия объяснили, что выбирали партнеров, которые отвечают современным стандартам автомобильного бизнеса и готовы создать инфраструктуру для демонстрации, продажи и обслуживания электромобилей. То есть речь о полноценном дилерстве и поддержке продукта: не только продать и выдать ключи, а еще и стать сервисным центром.

— Кроме того, на выбор повлияли транспортная доступность, хорошая обзорность здания и удобство подъезда к нему, а также конфигурация шоурума, — рассказали в пресс-службе автозавода «Москвич.

Что за машина «Москвич-3»

Это городской кроссовер. В цехах на Волгоградском проспекте в Москве происходит крупноузловая сборка. Из Китая привозят детали JAC JS4 — никто не скрывает, что новинка — это не авторское ноу-хау, а повторение с новым шильдиком. Но со временем компоненты «Москвича» будут замещать на наши. Сейчас как раз прорабатывают взаимодействие с другими отечественными компаниями.

Планируется, что моделью заинтересуются парки такси и каршеринга.

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