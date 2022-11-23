Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным покрытием, а первые зимние забавы в городе открываются уже с 25 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой в столице будут работать более 150 катков с искусственным покрытием, а первые зимние забавы в городе открываются уже с 25 ноября. Рассказываем, куда отправиться за свежими и яркими эмоциями всей семьей.

ТОТ САМЫЙ КАТОК НА ВДНХ

Легендарный каток возвращается 25 ноября на ВДНХ. Посетители смогут кататься по ледовым дорожкам, залитым вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь 20 тысяч квадратных метров – таких огромных катков нет во всей Европе. Выйти на лед одновременно смогут 4500 человек. Для детей от трех до восьми лет есть отдельная площадка.

- Темой торжественной программы 25 ноября станет «Путешествие по снам» (начало праздника в 18.00 – Ред.). Возле входа на ВДНХ гостей ждет иммерсивная театральная постановка «Белый сон», цирковые жонглеры, артисты на моноциклах и колесе Сира. По центральной аллее будут ходить ростовые куклы: белые медведи, кролики, коты, а на катке покажут балет на льду и пластический спектакль «Вещий сон». Подарком станет мастер-класс от звезд фигурного катания Алены Косторной и Максима Ковтуна, — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Гостей в новом сезоне ждут экскурсии на льду, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

Где: проспект Мира, 119. Ст. м. «ВДНХ».

Когда: со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00, технический перерыв с 15.00 до 17.00, понедельник — каток не работает.

Стоимость (руб.): взрослые - от 350 до 750 (в зависимости от сеанса), дети – от 200 до 350.

ГЖЕЛЬ И СУВЕНИРЫ НА КАТКЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ГУМ-каток с пунктом проката и ГУМ-ярмарка откроются 29 ноября.

- Тема этого сезона – Гжель. Мы украсили в бело-голубых узорах ГУМ, узнаваемая стилистика будет и на катке, и на ярмарке. В торговых шале москвичи и гости города смогут купить сувениры, созданные гжельскими мастерами, — рассказали в пресс-службе ГУМа.

В день открытия приготовили сюрприз: чай и кофе будут продавать всего за 1 рубль.

Площадь катка почти 2700 кв. метров (одновременно покататься смогут 450 человек), а лед выдержит температуру до +10 градусов. Он будет работать до самой Масленицы.

Традиционно рядом с ледовой площадкой появится новогодняя ярмарка с сувенирами, оренбургскими платками, а также домики с жареными колбасками, глинтвейном и вкусными сладостями. Откроется карусель для детей и взрослых.

Где: Красная Площадь, 3. Ст. м. «Охотный ряд».

Когда: 29 ноября 2022 по 28 февраля 2023 года, ежедневно с 10.00 до 23.00.

Стоимость (руб.): взрослый билет в будние дни с 16.00 до 23.00 – 600, в выходные с 10.00 до 22.00 – 700; детский билет в будние дни – 300, выходные – 400. Первые четыре сеанса (с 10.00 до 15.30) в будние дни - бесплатно со своими коньками.

Каток «Южный полюс» на набережной

Огромный зеркальный каток «Южный полюс» откроется 25 ноября на набережной Москвы-реки, рядом со стадионом «Лужники». Площадь льда 16 000 кв.м. - места точно хватит и детям, и взрослым.

- Мы подготовили теплые просторные раздевальные павильоны, где смогут с комфортом переодеться более, чем 700 человек. Коньки можно взять в аренду и воспользоваться услугой по заточке, а в кафе угоститься чаем или глинтвейном, — рассказали в пресс-службе спорткомплекса «Лужники».

Для праздничного настроения на катке используют иллюминацию, световые гирлянды, установят фотозоны. Фишка нового сезона - продолжительность сеанса 2,5 часа, что на целый час больше, чем на других московских катках.

Где: Лужнецкая набережная, 24. Станция метро «Воробьевы горы».

Когда: с 25 ноября 2022 по март 2023 года. Понедельник - выходной, со вторника по пятницу - с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 22.00, в выходные и праздничные дни - с 13.00 до 15.30, с 16.30 до 19.00 и с 20.00 до 22.30.

Стоимость: в будни для взрослых - 400 рублей, в выходные – 600 рублей, для детей в будни от 7 до 13 лет – 200 рублей, в выходные - 300 рублей. Прокат коньков - 300 рублей.

Огромный зеркальный каток «Южный полюс» откроется 25 ноября на набережной Москвы-реки

«Световые лучи» на катке в Парке Горького

Каток в центре столицы из года в год любят за его масштаб - общая площадь – 16 385 кв.метров. Это настоящее ледовое царство - пять павильонов, объединенных ледовыми дорожками с красочной иллюминацией, можно кружить вокруг чаши центрального фонтана, брать разгон на световых аллеях, делать фото возле большого снежного шара или чайные паузы в уютных шале.

- Главную символику концепции в новом сезоне составляют элементы, напоминающие световые лучи и похожие на вспышки, озарения, — рассказали в парке.

Также откроется детский каток, можно будет организовать дружеские матчи в хоккейной коробке и поучаствовать в квиз-квестах.

Где: Крымский Вал, 9. Станция метро "Октябрьская".

Когда: с 25 ноября 2022 года, со вторника по воскресенье с 10.00 до 15.00, с 17.00 до 23.00, понедельник - выходной.

Стоимость: взрослые — от 350 до 750, дети от 7 до 14 лет — от 200 до 400 рублей.

ГДЕ ЕЩЕ ОТКРОЮТСЯ КАТКИ В МОСКВЕ

Какие еще развлечения появятся в Москве

- на месте теннисных кортов в парке «Ходынское поле» откроют каток с искусственным льдом, а велодорожки превратятся в лыжную трассу,

- корты в Измайловском парке также станут катком,

- в Воронцовском парке каток зальют на месте спортивной площадки,

- в Лианозовском парке можно будет взять в аренду лыжи и детские квадроциклы,

- в середине декабря откроются две тюбинговые горки и лыжные трассы в парке «Лосиный остров».

КАТКИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Первый каток открыли в Химках. Ледовую площадку залили на Театральной площади. Там же установили новогоднюю елку. Со своими коньками кататься можно бесплатно. В эти выходные откроется и второй каток - на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

Горнолыжные курорты начинают сезон с 25 ноября. Подъемники заработают в спортивном парке «Волен» и в клубе Леонида Тягачева в Дмитровском округе. Комплекс «Красная горка» в Подольске и курорт «Царьград» в Серпухове откроются 1 декабря.

КСТАТИ

Снеговик-почтовик уже в пути

В парках работает почта Деда Мороза. Ящики установили в Парке Горького (возле Зеленой школы) и в «Сокольниках» (на первом этаже дирекции парка, на Фонтанной площади и напротив «Танцпола 3+»). На конверте нужно указать адрес Деда Мороза: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д. И не забудьте указать обратный (свой) адрес.

- Каждую неделю Снеговик-Почтовик будет собирать письма и доставлять их в Московскую усадьбу Деда Мороза, — рассказали в парке «Сокольники».

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