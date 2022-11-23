Дед Мороз исполнит три новогодних желания на ферме ВДНХ в Москве

На территории «Городской фермы» работает «Почта Деда Мороза» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три детских желания исполнит Дед Мороз в столице на ВДНХ, сообщили в телеграм-канале главной выставки страны.

На территории «Городской фермы» запустили акцию «Почта Деда Мороза». Любой желающий сможет бесплатно написать письмо и рассказать о своей новогодней мечте. Послания принимаются до 11 декабря включительно. Почтовый ящик располагается в «Хлеву».

«Пишите любые желания. Мы принимаем письма от всех – так что если вы хотели в детстве лошадку (или дрон), а вам уже 46 лет, то все равно пишите», — добавили в пресс-службе фермы.

Троих счастливчиков определят случайным образом. Их письма вытянут волшебные помощники: кот Дымок, альпака Пако и собака Джессии. Первое послание выберут в эту субботу, 26 ноября.

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