Более 200 тысяч жителей Москвы проголосовали за украшенную к Новому году Москву без проведения мероприятий

Москвичи голосуют за украшенную к Новому году Москву без мероприятий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 ноября, заявил о том, что москвичи должны сами решить, хотят они новогодние мероприятия в столице или нет. В связи с чем он предложил горожанам пройти опрос, на основе которого будут приниматься решения. Голосование было опубликовано на портале «Активный гражданин».

На выбор представлены три варианта ответа: а) проводить Новый год так же, как и во все прошлые годы; б) украсить город, но не проводить массовые концертные мероприятия; в) вообще не праздновать Новый год и не украшать улицы.

Первые два варианта также предполагают, что вырученные с праздника деньги пойдут на поддержку военной спецоперации и российских солдат.

Согласно результатам опроса на данный момент, из более 200 тысяч человек 53% выбирают второй вариант и больше половины москвичей все же хотели бы видеть праздничные мероприятия, но без массовых сборищ.

Ранее KP.RU писал, что Дед Мороз позвал юных москвичей на свой день рождения, отмечать который будут 19 и 20 ноября.