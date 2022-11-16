Сергей Собянин предложил москвичам самим решить, как пройдет Новый год в столице

Сергей Собянин предложил москвичам самим решить, как пройдет Новый год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что настало время выбрать, как будут отмечаться новогодние и рождественские праздники в Москве. Этот вопрос стал актуальным на фоне тревожных событий, связанных со спецоперацией на Украине. Мэр столицы уверен, что отменять празднование нельзя, но предложил решить это самим москвичам.

В пример Сергей Собянин привел наступление 1942 года. Незадолго до этого произошло одно из самых трагичных событий Великой Отечественной войны — Битва под Москвой. И несмотря на это, в столице не отменили празднование Нового года.

— Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей. Это как раз то, что нужно было врагу. Но так не произошло, — написал Собянин.

И аналогичный выбор стоит сегодня, отметил мэр. Он предложил москвичам сделать его самостоятельно, на портале «Активный гражданин».

При этом, Сергей Собянин отметил, что не считает правильным закупать новые новогодние конструкции, но украсить город находит важным.

Также мэр Москвы подчеркнул, что мнимая экономия, если праздники отменить, не превысит доходы, которые позволят кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Во время каникул также можно запустить благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов, а сами праздники посвятить тем, кто трудится в оборонно-промышленной сфере.

Кроме того, Сергей Собянин напомнил, что при отказе от проведения новогодних мероприятий пострадают владельцы малого бизнеса.

Ранее KP.RU писал, что Дед Мороз позвал юных москвичей на свой день рождения, отмечать который будут 19 и 20 ноября.