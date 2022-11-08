Дед Мороз позвал московских детей на свой день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дед Мороз пригласил жителей и гостей столицы с маленькими детьми на празднование своего дня рождения. Отмечать праздник волшебника будут 19 и 20 ноября. Участие полностью бесплатное. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00 в Московской усадьбе Деда Мороза, которая расположена на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Гостей ждут выступления музыкантов и танцевальных коллективов, театральные представления, интерактивная зона со сказочными персонажами. Особенно зрелищными будут выступление барабанщиков и световое шоу.

Встречать гостей будут Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза и символ 2023 года — Заяц. В 12:00 гостей будут встречать, развлекать и радовать Василиса Прекрасная, помощники Деда Мороза, а также символ наступающего года – Заяц. Они представят яркую анимационную программу и проведут танцевальный флешмоб.

После этого юные посетителей ждет квест-игра. Дед Мороз со Снегурочкой появятся уже в конце праздника, чтобы торжественно зажечь новогоднюю елку.

Помимо программы празднования Дня рождения Дедушки Мороза, гости смогут посетить платные экскурсии, мастер-классы. А также принять участие в розыгрышах призов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве начали нанимать сотрудников на предновогодние вакансии. Среди тех, кто нужен, оказался опытный бариста для работы в резиденции Деда Мороза.