Художник Егор Плотников рассказал, как монтировали потолок в залах Третьяковки

На днях в галерее произошло очередное ЧП с обрушением потолочных конструкций Фото: Shutterstock

Известный художник Егор Плотников выразил недоумение по поводу ЧП на 9-й Московской биеннале, где обрушился потолок.

- Мне довелось быть на монтаже и могу сказать, что такого качественно организованного монтажа, такой подготовки и такой пунктуальности (по крайней мере, в той части, что я мог наблюдать) я не помню. Это действительно было отлично, — отметил художник на своей страничке в соцстях.

Напомним, что инцидент с обрушением мягкого потолочного покрытия в двух залах произошел в ночь с 12 на 13 ноября. Во время ЧП никто не пострадал, однако с падением потолка рухнули и надежды команды биеннале на открытие выставки, которая с 7 ноября находилась в режиме ожидания.

Была вероятность, что после возвращения из отпуска директора Третьяковки, Зельфире Трегуловой и руководителю биеннале Юлии Музыкантской удастся найти общий язык и назначить новую дату вернисажа. Однако 22 ноября Третьяковская галерея начала демонтаж дорогостоящей экспозиции.

Ранее Третьяковка объясняла, что открытие выставки было отменено из-за срывов сроков монтажа, проблем с планом пожарной безопасности и ненадлежащего уровня работ.

Команда Биеннале продолжает настаивать, что не получала никаких технических замечаний, а основная придирка галереи была связана с работами патриотического характера, представленными на выставке.

Ранее сожаления по поводу несостоявшейся Биеннале выразил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В свою очередь художник Егор Плотников сравнил биеннале со знаменитой "бульдозерной" выставкой, когда в 1974 году самостийную выставку авангардного искусства в СССР разогнали при помощи поливочных машин, милиции и бульдозеров. Выставка просуществовала несколько минут, однако прославилась на весь мир, а представленные на ней работы получили широкую известность.

Однако если учитывать, что бульдозерная выставка, хотя несколько минут, но все же простояла, "Бульдозерная биеннале" превзошла рекорд, потому что вовсе не была открыта.

"9 Московская биеннале все-таки стала "бульдозерной", — отметил художник. - Интересная выставка могла бы быть, сочувствую организаторам, художникам-участникам (среди которых есть замечательные авторы)".

Команда биеннале отмечает, что дело еще не закрыто. Поскольку демонтаж выставки происходит в нарушение действующего между сторонами Соглашения, то пострадавшая сторона считает произошедшее незаконным и готовится к суду с Третьяковкой.

СПРАВКА "КП"

Егор Плотников родился в 1980 в городе Кирове (Россия). В 2000 окончил Вятское художественное училище. В 2006 — Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. В 2006–2010 стажировался в Творческих мастерских Российской Академии художеств. В 2006 вступил в Московский союз художников. Участник выставок с 1994 года, в том числе в России, Италии, Бельгии, Англии, Германии, США, Дании, Швеции, Монако. Произведения находятся в частных собраниях в России и других странах.

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