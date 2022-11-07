Московская биеннале предложила Третьяковской галерее назначить новую дату открытия

Обращение направили гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой. Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства предложило Третьяковской галерее определить новую дату открытия вернисажа выставки. Обращение направили гендиректору музея Зельфире Трегуловой, сообщает ТАСС.

Представители Московского биеннале напомнили, что подготовка к выставке с самого начала проходила в непростых условиях. После отказа от арены электрического оборудования у галереи «Триумф», часть электросети в здании на Крымском Валу демонтировали. Подрядчик сорвал сроки сдачи работ. После этого пришлось заново монтировать электросети, работы начались лишь после 26 октября.

Ранее KP.RU сообщал, что Московскую биеннале современного искусства отменили перед открытием. Такое решение принял Минкульт Российской Федерации. В качестве причины назвали несоответствие многих экспонатов уровню площадки - Третьяковской галереи. В музее добавили, что организаторы вернисажа не уложились в сроки монтажа и не вовремя подали документы.