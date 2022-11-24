26 ноября с молотка уйдёт концертный пояс Цоя. Фото: Литфонд

Любопытный аукцион в ближайшую субботу проведёт «Литфонд». Он называется «История советского музыкального андеграунда». Разыграют 130 лотов - и все они тем или иным образом связаны с русским роком и такими именами как Александр Башлачёв, Майк Науменко, Янка Дягилева, Сергей Курёхин, Илья Кормильцев, Егор Летов, Константин Кинчев и, конечно, Виктор Цой.

Его популярность не ослабевает по сей день, несмотря на то, что с момента гибели музыканта прошло 32 года. И видно это в том числе по аукционам, на которых продают личные вещи лидера группы «Кино» (они уходят по самым высоким ценам).

На этот раз 26 ноября с молотка уйдёт концертный пояс Цоя, напоминающий нунчаки (артист, как известно, был фанатом восточных единоборств). Первоначальная цена - 700 тысяч руб.

Рок-музыкант привез этот пояс много лет назад из Америки. Фото: Литфонд

В описании лота можно найти комментарий Олега Соколова, который был помощником знаменитой рок-группы (помогал настраивать аппаратуру, снимал концерты на камеру, выносил солисту гитару, отглаживал костюмы и так далее).

- Свои пояса были у каждого в группе, — говорит Олег. - Тогда это было очень модно, как в Европе.

- Витя привёз их из Америки на всю «банду», — вспоминает второй помощник Стас Шиканов. - Данный пояс, который на Викторе (на фото), сейчас у меня. На тот момент он находился у Георгия Гурьянова (барабанщик, аранжировщик и бэк-вокалист «Кино», - прим. авт). Я в своё время выменял его у Георгия на джинсы.

Есть и другие раритеты. Например, магнитофонные катушки с песнями Цоя (стартовая цена - 65 тыс руб), шестой выпуск рок-журнала «Ухо» (30 тыс руб), фотка Башлачёва на квартирном концерте (28 тыс руб), плакат группы «Зоопарк» (40 тыс руб) и другие.

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