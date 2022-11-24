Шила красивые платья, а теперь спальники: как московский дизайнер помогает фронту

Спальники получились легкими – всего 1,9 кг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пальто и платья с милыми лисичками и забавными мухоморами любят актрисы Ирина Алферова, Светлана Тома, Яна Поплавская, Юлия Такшина. Объемные наряды обожают и москвички, которые готовятся стать мамами. Столичный дизайнер Наталья Душегрея всю жизнь творит - рисует и шьет, а последние семь лет развивает собственный бренд одежды «ДушеГрея». Теперь на производстве отшивают спальные мешки, которые передают в зону боевых действий.

- Время сейчас такое, нужно помогать, — говорит Наталья Душегрея.

«Сына призвали, а спальника нет»

Мастерицы обсуждают новые принты с розами и рыбками для весенних курток, подбирают молнии – работа на производстве кипит. В соседнем зале открыли окно на первом этаже и грузят в микроавтобус упакованные спальные мешки - очередная партия готовится для отправки на Донбасс.

- Все началось с того, что моего сына Михаила призвали буквально в первые дни мобилизации. Вопрос не стоял: идти или не идти. Родина позвала — значит надо. Вечером пришла повестка, а утром уже он пошел в военкомат. Конечно, все переживали, стали узнавать, что нужно взять с собой. А когда стали искать спальный мешок, то днем с огнем не могли найти. Поехали на «Садовод», а там задрали цены до 7500 рублей за один. Причем качество китайских спальников было так себе, — рассказывает Наталья Душегрея.

В одном зале готовят модную одежду… Фото: Михаил ФРОЛОВ

… в другом - спальники готовят к отправке на Донбасс Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаила отправили в тренировочный лагерь с тем мешком, который купили на рынке. А сердце матери было не на месте, ведь хотелось дать сыну лучшее, комфортное, теплое. Тогда Наталья решила попробовать сама пошить спальник. Стали искать камуфляжную ткань – на всех складах именно эту расцветку раскупили. Деваться было некуда – решили сами печатать осенний принт с листвой.

На производстве разработали армейские принты Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы для курток и платьев делаем уникальные принты. Художники рисуют эскизы, мы их переносим на бумагу, а потом на белую ткань. Процесс это небыстрый и недешевый, но опыт у нас есть. Решили сделать принт цвета хаки для спальников на осень и бело-серый для зимы, и у нас получилось, — рассказывает Наталья Душегрея.

Уже отшили 1150 спальников Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Превращается в носилки»

Когда ткань была готова и найден нужный утеплитель для температуры -18… -23 градуса, то швеи-конструкторы стали разрабатывать современный спальник. Первые четыре варианта были не такими, но Наталью не покидала мысль, что раз они делают такие сложные пальто, то спальный мешок тоже должны создать.

Молнию для удобства сделали двусторонней Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы консультировались с профессионалами с Алабино. Они подсказали, что в спальниках солдаты спят в бушлате и сапогах, то есть он должен быть широким. По весу должен быть легким, с ним же нужно всегда бегать. К примеру, туристический спальник весит около 4 кг, а наш 1,9 кг. К тому же, он должен быстро сохнуть, — говорит Наталья.

В спальники вложили подарки для ребят Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть у вас получился уже модернизированный спальник?

- Да, с учетом пожеланий ребят. Мы учли, что молния должна быстро расстегиваться и для удобства сделали ее двусторонней. Придумали сделать клапан, в который можно подложить тот же чехол, шапку и это уже будет служить подушкой. Ребята попросили еще пришить четыре ручки, чтобы можно было переносить в этих же спальниках раненных. Конечно, это не профессиональные носилки, но пару раз может выручить.

Школьники написали слова поддержки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Себестоимость дизайнерского спальника вышла почти 4000 рублей, все, потому что использованы правильные ткани и утеплитель. Однако это все равно дешевле, чем в магазинах, где спальники продают почти по 12 000 рублей.

«Письма-поддержки и ангелы»

Когда первая партия спальников ушла на фронт и Наталье Душегрее стали передавать благодарности от бойцов, то она решила продолжить производство. Подключились школьники, которые передали письма-поддержки солдатам, из регионов стали присылать открытки с ангелочками, шоколадки. Такие маленькие подарки стали вкладывать в чехлы со спальными мешками, чтобы напомнить ребятам о мирной жизни и порадовать их.

Продолжают создавать камуфляжные принты Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Всего мы уже отшили 1150 спальников. Часть мы отправили, как благотворительность от себя, кто-то узнает о нас и приезжает, заказывает и тоже отправляет на фронт. Много людей включились в этот процесс. Все поддерживают, как могут, — говорит Наталья.

На производстве сейчас пробуют создать и комфортный дождевик. Оказалось, что китайские аналоги подходят не всем – они рассчитаны на худеньких и маленького роста, а ведь русские парни не похожи на подростков.

Весной Наталья Душегрея будет радовать женщин яркими пальто Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полностью переводить производство под армейское обмундирование Наталья Душегрея не планирует, все же творческой натуре хочется радовать красивой одеждой женщин, поэтому новые коллекции готовятся. Но помощь фронту продолжится до того момента, пока это будет нужно.

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