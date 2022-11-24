Смотровая площадка, коворкинг и рестораны: новая жизнь Центрального телеграфа на Тверской

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, уже давно не используется, как важный коммуникационный узел страны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, уже давно не используется, как важный коммуникационный узел страны. Не сохранились аппараты, через которые в сутки проходило до 800 тысяч сообщений по всей России и за ее пределы. Заброшенный телеграф решили восстановить к 100-летию его постройки и приспособить для современного использования.

Утратил свое назначение

Последние годы площади телеграфа стали сдавать под кафе, магазины, функционировал музей Центрального телеграфа. Со сменой владельца здания в 2021 году (стала компания VOS'HOD) пошли разговоры, что здесь наконец-то начнется реставрация, ведь это объект культурного наследия, а после в Центральном телеграфе начнется новая жизнь.

- Телеграммы имели важную роль. Помню, как мой отец отправлял телеграмму с моря, чтобы мама прислала ему еще денег. Такие здания, как Центральный телеграф, обрастают мифами и историями, но мы следим за этим. Во время реставрации будем следить за качеством материалов, — сказал Леонид Кондрашов, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Работы предстоят масштабные, ведь массивное здание было настоящим "городом в городе": это не только машинные и операционные залы с семиметровыми окнами, для сотрудников здесь были столовые и комнаты для стирки, ясли и различные места проведения досуга. Постепенно появлялись новые способы коммуникации и телеграф утратил свое прежнее значение.

Заброшенный телеграф решили восстановить к 100-летию его постройки и приспособить для современного использования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глобус будет крутиться

Реставрировать здание будет архитектурно-реставрационная мастерская «ФАРОСЪ», которая занималась восстановлением Донского монастыря, кинотеатра "Художественный", ансамбля Большого Кремлевского дворца.

Начались работы реставрации телеграфа с демонтажа баннеров наружной рекламы на фасаде. Последуют укрепления конструкций и инженерного оснащения, чтобы обеспечить современный уровень комфорта.

Работы предстоят масштабные, ведь массивное здание было настоящим "городом в городе" Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Некоторые элементы в залах утрачены, но мы будем их воссоздавать. Один из важных вопросов, который нам задают, будет ли крутиться глобус на фасаде. Да. В настоящее время механизм нарушен поэтому он не крутится. И сразу хотелось бы отметить, что он не пластиковый, он все же стеклянный - во время его реставрации первоначальное стекло было заменено на аналогичное, — рассказал Георгий Горячев, руководитель архитектурно-реставрационной мастерской «ФАРОСЪ».

Москвичи смогут возродить традицию назначать встречи под глобусом Центрального телеграфа. Также будут отреставрированы механические часы на фасаде, которые по-прежнему работают. В советские годы по ним даже сверяли время в Кремле.

Постепенно появлялись новые способы коммуникации и телеграф утратил свое прежнее значение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открытый внутренний двор

Идею возродить телеграф решили к 100-летию с момента постройки здания. Проект по использованию разработало звездное архитектурное бюро David Chipperfield Architects совместно с проектным бюро APEX.

Самое простое было бы сделать бизнес-центр и торговый центр - собственно, это и было решено, но добавлена общественная и социальная функция. В здании разместят не только рестораны, магазины, офисы, но также коворкинги, лектории и пространства для общественных мероприятий.

- Здание внешне видели все, кому-то даже довелось работать внутри и видеть декор. Но мало кто был во внутреннем дворе Центрального телеграфа. Мы хотим открыть внутренний двор для москвичей, — рассказал Евгений Якубовский, директор по девелопменту компании VOS'HOD.

В здании разместят не только рестораны, магазины, офисы, но также коворкинги, лектории и пространства для общественных мероприятий.

Центральный двор станет новой точкой притяжения на Тверской улице. Это будет новое общественное пространство для литературных чтений, показов мод, выставок, концертов.

Возле обновленного телеграфа появится городская площадь с зеленым сквером (на месте парковки, которая была расположена с тыльной части здания). Здесь высадят многолетние деревья, амфитеатр для проведения мероприятий.

Центральный двор станет новой точкой притяжения на Тверской улице.

- Осматривая здание телеграфа, мы подумали о создании смотровой площадки с обзором на 180 градусов. С высоты здания открываются потрясающие виды на центр Москвы, Кремль, Тверскую и на Храм Христа Спасителя. Рядом будут расположены рестораны с панорамным видом, — сказал Евгений Якубовский.

Освоить планируют не только верхние части здания, но и подземные. Чтобы не строить парковку рядом, решено создать подземный паркинг.

Это будет новое общественное пространство для литературных чтений, показов мод, выставок, концертов.

Как удалось узнать kp.ru, пока не планируется сохранить в здании хотя бы частичную функциональность телеграфа - отправить открытку или заказать телефонный звонок. Да, это может показаться кому-то уже не нужным. Но ведь, возрождение не может обойтись без сохранения первоначальных функций. Однако владельцы говорят, что наполняемость здания продолжает разрабатываться, поэтому не исключено, что найдется место для маленького почтового отделения и связи. А вот музей Центрального телеграфа, который был перенесен на хранение в Политех, на Тверскую уже не вернется.

Освоить планируют не только верхние части здания, но и подземные. Чтобы не строить парковку рядом, решено создать подземный паркинг.

- Завершить работы по реставрации Центрального телеграфа и приспособить здание для современного использования планируется в 2025 году, — сообщили в компании VOS'HOD.

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