Блогеры-обманщики заработали миллионы на россиянах: В ход шли ложь, финансовые пирамиды и пельменные фабрики

Андрею Сидоропуло из кубанской станицы Динская сейчас 25 лет. В начале 2023 года он объявлен в федеральный розыск и пока не пойман Фото: Соцсети

В Москве внимание следователей привлекла инста-чета Чекалиных. Блогеры Валерия (LER_CHEK) и ее супруг Артем проходят по делу об уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. Они продавали фитнес-марафоны (диета плюс набор упражнений), а деньги проводили через «левые» ИП, чтобы занизить обороты. Судя по сумме неуплаты, эти самые обороты исчисляют как минимум 1 млрд рублей.

Чекалины не первые блогеры, попавшиеся на финансовых махинациях (юридической точности ради заметим, что они пока только обвиняемые, суда не было). В Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ) обитали и другие дельцы, которые дурили народ.

«Мавроди из Рыбинска»

Так прозвали яркую 26-летнюю блондинку из Ярославской области. А по паспорту дама Татьяна Фомичева. Ни очаровательных детей, ни роскошных форм в своем блоге она не демонстрировала. Ее лента публикаций состояла из крутых тачек, брендовых вещей и прочих атрибутов роскошной жизни. А когда подписчики стали интересоваться, в чем секрет — на голубом глазу объявила себя гуру инвестиций.

Как бы подтверждая свою квалификацию, Фомичева постила биржевые сводки и в «назидание» подписчикам публиковала разоблачения на инста-мошенников. Словно невзначай сообщала аудитории: «Можете доверить мне деньги, я их грамотно инвестирую, а вы получите все сливки». Причем сливки нехилые — до 40% прибыли за неделю.

Татьяна Фомичева Фото: Соцсети

Доверчивые инвесторы понесли кровные. Брали кредиты, занимали у знакомых. И результат был: по классике финансовых пирамид первые вкладчики получали свои дивиденды. А потом все начало рушиться. На конец января в уголовном деле было 39 пострадавших, которые отдали Фомичевой от 380 тысяч. до 7,5 млн рублей. Точный ущерб пока не подсчитан, ведь со временем до полиции могут дойти и другие пострадавшие. В тех же чатах, посвященных «обманутым Фомичевой» — сотни участников. Так что ущерб может перевалить за сотню миллионов рублей.

Пранкер прикинулся капером

Внешне Хизри Запиров — обаятельный парень, уроженец Дагестана, франт и мачо. Его творческий псевдоним — Хиза, подписчиков в блоге свыше 7 млн. Парень прославился, выпуская пранки — розыгрыши случайных прохожих. Только в 2021 году из рейтингов популярных инста-блогеров он перекочевал в топ федерального уголовного розыска.

Хиза брал у подписчиков деньги под предлогом ставок на спорт. Говорил, что сотрудничает с капперами — это дельцы, которые якобы знают все про подставные матчи. А значит могут точно назвать его исход, дабы вы сделали правильную ставку. Но на деле через подставные фирмы финансы азартной аудитории утекали вовсе не к букмекерам.

Бегал от полиции Хиза несколько месяцев. Пока оперативники все же не отследили дагестанца в Новой Москве. Точную сумму мошенничества следствие не оглашало.

Внешне Хизри Запиров — обаятельный парень, уроженец Дагестана, франт и мачо Фото: соцсети

Неуловимый Сидоропуло

Андрею Сидоропуло из кубанской станицы Динская сейчас 25 лет. В начале 2023 года он объявлен в федеральный розыск и пока не пойман. Своим подписчикам парень козырял арбитражем трафика. Если коротко объяснить суть, то такой заработок относится к сфере рекламы и маркетинга. Фирме нужны клиенты, она готова платить за рекламу. Арбитражник говорит: «Я приведу вам клиентов, сам сделаю рекламу, но за это возьму свою комиссию».

Тут ничего нелегального нет, однако арбитраж в мире интернет-блоггинга позиционируется как некая лампа с джином: сидишь на диване, делаешь пару кликов мышкой и деньги текут рекой. Разумеется, только у тех, кто знает тонкости этого процесса. Им-то Сидоропуло и обещал научить неофитов. По цене до 400 тысяч рублей.

Формально блогер и его команда людей учили. Вот только потчевали их заурядными статьями из интернета и, ожидаемо, никаких сверхсекретных тайн не раскрывали. Когда клиенты требовали вернуть деньги, блогер переставал отвечать.

Пельменный магнат

Наверное, читаете про эти аферы и думаете: «Видишь незнакомое слово «каппинг», «арбитраж» и обещание легкого заработка? Значит обдурят». Да еще эти блогеры специально выпячивают вперед люкс-жизнь. Погодите, вот вам совершенно противоположный пример.

Сергей Овчинников казался добродушным и искренним мужчиной. С душой рассказывал подписчикам о… пельменях. У него даже был фирменный рецепт, с которым он обещал захватить рынок. Продукт назывался «Соленые уши». Сергей грезил о большой фабрике, фирменных магазинах и тысячах сытых едоков. Но почему-то в своем бизнес-плане остановился на этапе сбора денег с инвесторов. Ни прибыли, ни той самой пельменной фабрики люди не увидели. А Сергею в феврале 2023 года дали пять лет колонии.

Instagram* - принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ

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