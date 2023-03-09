Прогноз синоптиков на выходные пугает: на Москву обрушится снегопад, ливень, штормовой ветер и вернутся морозы до -19

Зима не спешит уходить из столичного региона - перед мартовской оттепелью синоптики прогнозируют серьезные снегопады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные на Москву обрушатся едва ли не все мыслимые виды ненастья, какие возможны ранней весной. Снегопад, ливень, штормовой ветер, гололёд, трескучие ночные морозы и стремительная оттепель, а также резкое падение атмосферного давления. Похоже, пора готовить вкусный чай, тёплый плед и запас интересных сериалов. На улице в субботу и воскресенье будет крайне неуютно.

- Погоду у нас испортит циклон с центром над Баренцевым морем, — объяснила «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - От этого циклона до центра Европейской части России протянется очень узкая ложбина - область с низким атмосферным давлением, с несколькими ненастными атмосферными фронтами.

В пятницу, 10 марта, ночью по-зимнему холодно, до -12 градусов, днём -2…-4, с небольшим снегом. Такая температура на 3 - 4 градуса ниже климатической нормы.

Ночь на субботу, 11 марта, будет аномально морозной, предупреждают в Гидрометцентре России. Стужа усилится до -10…-15, по области местами может подморозить даже до -19 градусов. Днём 0…-2.

- Сильный мороз будет трещать не по всей области, а лишь в тех районах, где небо будет ясным. Назвать конкретные места заранее невозможно, констатирует Татьяна Позднякова. - В субботу начнётся снег, в ночь на воскресенье он перейдёт в смешанные осадки (снег, мокрый снег, снег с дождём), а днём 12 марта - уже дождь в чистом виде. В воскресенье за сутки выпадет до 10 мм осадков. Это довольно много.

Синоптики центра «Фобос» уверены: ненастье будет ещё сильнее. На Москву обрушиться больше трети месячной нормы осадков, 13 - 14 мм. Впрочем, мало нам не покажется в любом случае.

В воскресенье при этом резко потеплеет - до +5…+6 градусов. Получается, всего за сутки с небольшим температура повысится на 20 градусов и даже больше! А атмосферное давление столь же стремительно рухнет с 744 мм рт. ст. в субботу до 731 мм в воскресенье.

Ещё одной напастью в выходные станет сильный ветер - в субботу и в ночь на воскресенье он будет свистеть с порывами до 20 м/сек., прогнозируют в Гидрометцентре. А это уже шторм! По метеорологической классификации, ветер сильнее 15 м/сек считается сильным, от 20 до 25 м/сек - штормовым. В общем, если соединить дождь, мокрый снег, нулевую температуру и такой ветродуй - на улице будет полное ощущение, что вы на палубе штормующего в Баренцевом море корабля!

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