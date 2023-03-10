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Москва строится-202310 марта 2023 9:40

Для участников реновации в Гольяново начали строить жилой дом

Некоторые детали проекта раскрыл руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов
Предоставлено Департамент строительства г. Москвы.

Предоставлено Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы продолжается реновация. Напомним, этот округ стал первым, в котором стартовало масштабное обновление жилья в городе. Новый дом для участников программы начали строить в Гольяново на Байкальской улице, владение 28.

«Сейчас ведется подготовка к основным работам, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году».

КОНКРЕТНО

Здание из трех корпусов, объединенных подземным паркингом, выглядит так:

- фасады - в зелено-песочной гамме. Для этого их облицуют керамогранитом зеленого цвета и фиброцементными панелями светлого оттенка;

- 721 квартира (однокомнатных – 206, двухкомнатных – 356, трехкомнатных – 159). Для маломобильных жильцов - одиннадцать квартир, в которых увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в каждом корпусе - лифты на 1000 кг и 630 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамам с колясками и маломобильным жильцам было удобнее заходить в дом;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью, которая обезопасит от скольжения в любую погоду.

Корпуса разместятся вокруг двора и образуют приватное озелененное пространство для жителей дома. Здесь поставят детские и спортивные площадки, а также обустроят зоны отдыха.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/

Москва строится-2023: Реновация