Для участников реновации в Гольяново начали строить жилой дом

Предоставлено Департамент строительства г. Москвы.

На востоке столицы продолжается реновация. Напомним, этот округ стал первым, в котором стартовало масштабное обновление жилья в городе. Новый дом для участников программы начали строить в Гольяново на Байкальской улице, владение 28.

«Сейчас ведется подготовка к основным работам, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году».

КОНКРЕТНО

Здание из трех корпусов, объединенных подземным паркингом, выглядит так:

- фасады - в зелено-песочной гамме. Для этого их облицуют керамогранитом зеленого цвета и фиброцементными панелями светлого оттенка;

- 721 квартира (однокомнатных – 206, двухкомнатных – 356, трехкомнатных – 159). Для маломобильных жильцов - одиннадцать квартир, в которых увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- в каждом корпусе - лифты на 1000 кг и 630 кг с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамам с колясками и маломобильным жильцам было удобнее заходить в дом;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью, которая обезопасит от скольжения в любую погоду.

Корпуса разместятся вокруг двора и образуют приватное озелененное пространство для жителей дома. Здесь поставят детские и спортивные площадки, а также обустроят зоны отдыха.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/