Юрий Башмет об истории оркестра: «Куда бы ни приехал везде вижу ребят, которые прошли школу ВЮСО»

Главный дирижер Юрий Башмет во время выступления Всероссийского юношеского симфонического оркестра в КЗ "Зарядье". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Загадка. Назовите три слова, заканчивающиеся на -со. Благодаря Юрию Башмету теперь вариантов стало больше, ведь у многих на слуху ВЮСО - Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Этот коллектив - любимое детище Юрия Абрамовича. Он объединяет музыкантов со всей России в возрасте от десяти до 22 лет, а в ноябре Всероссийский юношеский симфонический оркестр отметил первый юбилей. Поскольку маэстро предпочитает проводить праздники и дни рождения на сцене, то и десятилетие ВЮСО не стало исключением. Праздник проходил в "Зарядье" в формате большого концерта, а после мероприятия нам удалось пообщаться с Юрием Абрамовичем.

- Юрий Абрамович, а напомните, при каких обстоятельствах к вам пришла идея создания коллектива?

- Ой, я этот момент всегда с удовольствием вспоминаю. Был 2012 год. Вся страна готовилась к Олимпиаде в Сочи. А поскольку я был Первым Послом Олимпиады, да к тому же год был объявлен Годом Музыки, то Оргкомитет Игр попросил придумать интересный проект, который мог бы объединить всю страну. Вот так и возникла идея впервые в истории создать именно Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Нам всем так понравилась эта затея, что после окончания Олимпиады мы поняли: бросить ее нельзя. И вот уже 10 лет развиваем – развиваем.

- На нынешнем концерте в "Зарядье", как я поняла, играли новые ребята?

- Да, коллектив ротируется каждые два года и в этот раз мы представляли новый, уже шестой или седьмой состав оркестра. Ребят отобрали только этим летом, концерты были их первым боевым крещением.

- Если на одно место в оркестре будут претендовать одинаково талантливые мальчик и девочка, кого выберете?

- Возьмем обоих. У нас сейчас есть такая возможность. Ребята же продолжают жить в своих городах, мы собираем их только на репетиционные сессии и концерты. Понятно, что кто-то будет занят, кто-то не всегда может, поэтому теперь мы берем на прослушиваниях больше, чем фактически мест в группах любых инструментов. При последнем отборе в состав оркестра прошли почти 200 человек, например. По ходу пьесы будем думать, как их распределять по программам и концертам.

- А правду говорят, что за рубежом руководить оркестром легче, потому что тамошних музыкантов учат работе в оркестре. А у нас - учат только на солистов, поэтому каждый суслик - агроном и в оркестре никто друг друга не слушает...

- Пожалуй, это так. Действительно за рубежом музыканты с малых лет заточены именно на то, чтобы попасть в симфонический оркестр и вся система обучения настроена именно так. У нас все иначе по сути. Но как раз Всероссийский юношеский симфонический оркестр, как я уверен, одновременно и прививает молодым музыкантам любовь к игре в оркестре, а не только к построению сольной карьеры, а главное - обучает их правильным основам игры в оркестре и существования в коллективе.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр - любимое детище Юрия Башмета. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Что можно сказать о стиле ВЮСО?

- О чем? О стиле? Вот, честно, никогда не думал об этом. Я воспринимаю этот коллектив, как сгусток колоссальной энергии. У них глаза горят и на репетициях и особенно на концертах. Я точно знаю, что они, так же как и меня, захватывают публику в любой стране мира, в любом зале.

- Ваша затея стала такой популярной, что подобные детские оркестры стали создаваться в разных городах и весях. Очень часто руководит таким коллективом далеко не самый выдающийся музыкант. В итоге оркестры довольно скверно играют репертуар московской подземки и это преподносится как великое достижение. Нет ли в таком подражании больше вреда для молодых музыкантов, чем пользы?

- Вы знаете, вот уже 2 года мы стараемся системно и по-доброму подходить к этому вопросу. Хорошо, когда создаются оркестры юношеский и молодежный в городах. Еще лучше, когда они дают молодым музыкантам правильные профессиональные ориентиры. И именно поэтому мы начинаем создавать и активно помогать нашим филиалам. Сейчас у нас их два – Уральский в Екатеринбурге и Сибирский в Красноярске. Но мы хотели бы, чтобы подобные оркестры были в каждом Федеральном округе России. А что касается руководителей, и в Екатеринбурге и в Красноярске оркестрами руководят высоко профессиональные дирижеры, которых я давно знаю и которых мы часто привлекаем в свои проекты. Поэтому конкретно вот здесь я спокоен и уверен.

- В Челябинске недавно создали детский оркестр и жалуются на отсутствие арфы. А каких музыкантов не хватает в вашем коллективе?

- В Юношеском оркестре всех хватает. А если говорить о Челябинске, то там оркестр именно все же именно детский, у них, например, нет даже группы альтов, а вместо них введены третьи скрипки. Думаю, что вопрос арфы в Челябинске рано или поздно решится, а вот проблема с альтами так и останется, поскольку на альт принято переводить детей позже, когда они становятся старше.

- Ваш коллектив - это еще и история человеческих судеб. Какие истории поразили сильнее всего?

- Ох, историй правда очень много. Мы же видим судьбы детей, как и чем они живут, как они взрослеют, как идут во взрослую жизнь. Была у нас девочка, которая на прослушивание пришла на лыжах, потом что жила в глухом поселке. Был мальчик, чьи родители потеряли работу и им элементарно нечем было кормить ребенка. За то время, пока мальчик гастролировал с коллективом - он был сыт, одет, под присмотром. Мне потом родители написали благодарственное письмо... Вообще, что-то конкретное мне выделить сложно. Да и обидеть кого-то что-то интересное забыв, совсем не хотелось бы то же.

- ВЮСО давал концерты по всему миру. Какой концерт считаете самым главным?

- Знаете, для меня важнее даже не концерт, а то, что куда бы я не приехал, где есть симфонические оркестры, я везде вижу ребят, которые прошли в свое время школу ВЮСО.

СПРАВКА КП

Идея создания Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра принадлежит Юрию Башмету и реализована Дмитрием Гринченко в 2012 году. Оркестр сформирован на основе уникального конкурса исполнителей классической музыки, масштаб которого помог выявить музыкально одаренных детей на территории всей Российской Федерации. Отборочные туры проходят во всех Федеральных округах с периодичностью — раз в два года, в прослушиваниях принимают участие как студенты ведущих музыкальных институтов, так и ученики детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных училищ, в возрасте от 10-ти до 21-ого года. За время существования, оркестр выступил с концертами в 10 российских регионах и в 9 странах мира. Принимал участие в Церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских Игр и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России

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