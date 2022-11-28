«Мальчик был еще жив. Я кричал ему: Не закрывай глаза!»: Жуткие подробности смертельного ДТП на северо-западе Москвы

С утра понедельника на место смертельной аварии на улице Свободы москвичи начали нести цветы и игрушки.
Фото: Александр РОГОЗА
С утра понедельника на место смертельной аварии на улице Свободы москвичи начали нести цветы и игрушки. Жуткие ночные кадры перепахали весь интернет. Черная «Киа» едет по трамвайным путям, затем резко выворачивает вправо и вылетает на тротуар. А там в этот момент находилась мама с сыном-подростком и грудной дочерью в коляске.
По словам очевидцев, женщина погибла сразу. А вот ее 10-летний сын был еще жив.
На шум с улицы прибежали сотрудники ГБУ «Жилищник», который находится в соседнем доме.
- У мальчика изо рта шла кровь, но он был еще в сознании, — рассказал KP.RU один из мужчин. - Я кричал ему: «Ты только не закрывай глаза, не выключайся!» Скорая приехала очень быстро, буквально минут через семь. Его забрали, повезли в реанимацию. Уже потом стало известно, что ребенка спасти не смогли.
После столкновения с машиной коляску, в которой находилась маленькая девочка, отбросило на несколько метров.
- Там был еще один мужчина. Он вытащил ребенка из коляски, держал ее на руках до приезда врачей, — продолжает сотрудник «Жилищника».
Врачи сообщают: малышка будет жить.
Установлено, что за рулем «Киа» находилась 37-летняя москвичка Наталья Украинская.
- Она вышла из машины и все время была рядом - ходила туда-сюда. Причитала. Но кому нужны ее причитания? Из-за нее люди погибли! - хмурится очевидец.
По словам очевидцев, женщина погибла сразу. А вот ее 10-летний сын был еще жив.
Фото: Александр РОГОЗА
Среди тех, кто первым оказался на месте аварии, появилась версия, будто женщина во время поездки на авто постоянно отвлекалась на телефон. Якобы некоторые это даже видели. Хотя поверить в это сложно: разглядели на скорости за какие-то доли секунд?
Сама Наталья заявила полицейским, что на несколько секунд теряла сознание - якобы именно поэтому неуправляемая машина сначала оказалась на трамвайных путях, а затем дала направо, пересекла дорогу и сбила людей на тротуаре.
- Как она теряла сознание, если сразу после аварии сама вышла из машины? - удивляются сотрудники «Жилищника».
Полицейские после аварии возили женщину на медосвидетельствование.
- Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП она была трезва, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но нужно провести еще несколько экспертиз, чтобы получить точную картину аварии.
- Скорость, с которой двигалась машина, установлена?
- Да. Камеры показали, что в момент съезда с трамвайных путей на дорогу было около 50 километров в час. (Разрешенная скорость движения в городе - 60 км, - Авт.).
Тем временем, Следственный комитет попросил прокуратуру передать расследование уголовного дела в юрисдикцию СК. Ожидается, что материалы поступят в ведомство из полиции уже сегодня.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Наталье Украинской грозит до семи лет колонии.
KP.RU следит за развитием событий.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Женщина и ребенок мертвы, второй малыш остался сиротой: В Москве KIA вылетела на тротуар и задавила пешеходов
Светофор на перекрестке улиц Свободы и Долгова. Горит «красный», тормозят автомобили, трамвай. Первый ряд машин, второй, третий. Сзади несется иномарка — прямо по трамвайным путям. Поворот руля, и она выскакивает на вторую полосу, потом — на первую и… на тротуар. (подробности)