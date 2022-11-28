«Мальчик был еще жив. Я кричал ему: Не закрывай глаза!»: Жуткие подробности смертельного ДТП на северо-западе Москвы

С утра понедельника на место смертельной аварии на улице Свободы москвичи начали нести цветы и игрушки. Фото: Александр РОГОЗА

С утра понедельника на место смертельной аварии на улице Свободы москвичи начали нести цветы и игрушки. Жуткие ночные кадры перепахали весь интернет. Черная «Киа» едет по трамвайным путям, затем резко выворачивает вправо и вылетает на тротуар. А там в этот момент находилась мама с сыном-подростком и грудной дочерью в коляске.

«ХОДИЛА ТУДА-СЮДА»

По словам очевидцев, женщина погибла сразу. А вот ее 10-летний сын был еще жив.

На шум с улицы прибежали сотрудники ГБУ «Жилищник», который находится в соседнем доме.

- У мальчика изо рта шла кровь, но он был еще в сознании, — рассказал KP.RU один из мужчин. - Я кричал ему: «Ты только не закрывай глаза, не выключайся!» Скорая приехала очень быстро, буквально минут через семь. Его забрали, повезли в реанимацию. Уже потом стало известно, что ребенка спасти не смогли.

После столкновения с машиной коляску, в которой находилась маленькая девочка, отбросило на несколько метров.

- Там был еще один мужчина. Он вытащил ребенка из коляски, держал ее на руках до приезда врачей, — продолжает сотрудник «Жилищника».

Врачи сообщают: малышка будет жить.

Установлено, что за рулем «Киа» находилась 37-летняя москвичка Наталья Украинская.

- Она вышла из машины и все время была рядом - ходила туда-сюда. Причитала. Но кому нужны ее причитания? Из-за нее люди погибли! - хмурится очевидец.

По словам очевидцев, женщина погибла сразу. А вот ее 10-летний сын был еще жив. Фото: Александр РОГОЗА

ВЕРСИИ: ОЧЕВИДЦЕВ И СИДЕВШЕЙ ЗА РУЛЕМ ЖЕНЩИНЫ

Среди тех, кто первым оказался на месте аварии, появилась версия, будто женщина во время поездки на авто постоянно отвлекалась на телефон. Якобы некоторые это даже видели. Хотя поверить в это сложно: разглядели на скорости за какие-то доли секунд?

Сама Наталья заявила полицейским, что на несколько секунд теряла сознание - якобы именно поэтому неуправляемая машина сначала оказалась на трамвайных путях, а затем дала направо, пересекла дорогу и сбила людей на тротуаре.

- Как она теряла сознание, если сразу после аварии сама вышла из машины? - удивляются сотрудники «Жилищника».

Полицейские после аварии возили женщину на медосвидетельствование.

- Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП она была трезва, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но нужно провести еще несколько экспертиз, чтобы получить точную картину аварии.

- Скорость, с которой двигалась машина, установлена?

- Да. Камеры показали, что в момент съезда с трамвайных путей на дорогу было около 50 километров в час. (Разрешенная скорость движения в городе - 60 км, - Авт.).

Тем временем, Следственный комитет попросил прокуратуру передать расследование уголовного дела в юрисдикцию СК. Ожидается, что материалы поступят в ведомство из полиции уже сегодня.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Наталье Украинской грозит до семи лет колонии.

KP.RU следит за развитием событий.

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