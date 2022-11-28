«Была под наркотиками, как актер Ефремов»: Женщине, которая сбила насмерть москвичку с детьми, грозит до 15 лет колонии

Автомобиль «Киа» вылетел на тротуар, сбил женщину с коляской и перевернулся Фото: прокуратура Москвы

В крови женщины, которая вечером в воскресенье, 27 ноября, устроила смертельное ДТП на северо-западе Москвы, обнаружили следы наркотиков. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, автомобиль «Киа» двигался по улице Свободы. Сначала выехал на трамвайные рельсы, следуя за «рогатым», затем резко пошел вправо, вернувшись на дорогу, пересек ее и выскочил на тротуар. Там в этот момент находилась 36-летняя москвичка с двумя детьми. Женщина погибла на месте. Ее 10-летний сын - уже в больнице. Грудная дочь, сидевшая в коляске, выжила.

За рулем «Киа» сидела 37-летняя Наталья Украинская. Полицейским она заявила, что во время движения ей стало плохо и она потеряла сознание. При этом очевидцы, которые оказались на месте аварии, заявили KP.RU, что водительница сама вышла из машины и все время находилась рядом.

- Она была в адекватном состоянии?

- Ну как... Ходила. Причитала. Да кто к ней внимательно приглядывался? Все были заняты спасением пострадавших... Полицейские потом сказали: запаха, вроде, нет.

Тем не менее экспертиза подтвердила наркотическое опьянение. Как у актера Михаила Ефремова (у того, правда - наркотики накладывалось на алкоголь), который в 2020 году выехал на встречку, врезался в фургон и стал виновником смерти его водителя. Получил 8 лет колонии.

Наталью Украинскую обвиняют по той же статье - «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Это - от 8 до 15 лет колонии.

- Экспертиза выявила у 37-летней женщины наркотики - но пока это результаты лишь экспресс-теста, он подтверждает лишь сам факт наличия в организме запрещенных препаратов, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Когда материалы поступят в СК, будут назначены еще несколько экспертиз. Детальная биохимическая экспертиза, которая точно назовет вещество и его концентрацию, будет готовиться около месяца.

Судя по всему, следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемой уже во вторник, 29 октября.

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