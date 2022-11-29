Чеченский бизнесмен и кровная месть. Стала известна вся правда о жертве ДТП с коляской в Москве

Женщину, сбившую в Москве мать с коляской, собираются прятать от кровной мести чеченского бизнесмена Фото: СОЦСЕТИ

Вечером во вторник, 29 ноября, в Хорошевском суде состоится заседание о мере пресечения для москвички, которая накануне сбила насмерть маму с ребенком. Авария произошла в воскресенье на улице Свободы. Машина 37-летней Натальи Украинской сначала ехала по трамвайным путям, затем вывернула на дорогу и на скорости сбила стоявших на тротуаре людей. 36-летняя Елена погибла на месте, ее 4-летний сын спустя час скончался в больнице. Выжила лишь годовалая девочка, которая была в коляске и которую ударом отбросило на несколько метров в снег.

Установлено, что в момент ДТП Украинская находилась в состоянии наркотического опьянения.

Между тем, как стало известно KP.RU, погибшая оказалась русской женой предпринимателя из Чечни. Уроженка Подмосковья несколько лет назад вышла замуж за выходца с Северного Кавказа и приняла ислам. В 2018 году у семейной пары родился сын, в 2021-м - дочь.

«Дочка потерпевшей сегодня выписана из больницы и находится с родственниками отца, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Судебное заседание назначено на 17:50. Между тем судебные приставы, работающие в Хорошевском суде, обсуждают, что всех входящих в здание и содержимое их сумок нужно проверять с максимальной тщательностью - полагают, что Наталья Украинская после случившегося может стать объектом кровной мести.

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Стали известны новые подробности биографии обвиняемой в смертельной аварии на северо-западе Москвы. Напомним, вечером в воскресенье «Киа» выехала на трамвайные рельсы, затем резко отклонилась вправо и выехала на тротуар, врезавшись в маму с двумя детьми. Женщина погибла на месте. Ее 4-летний сын - спустя час в реанимации. Годовалая дочь, которая была в коляске, чудом уцелела. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга. (подробнее)