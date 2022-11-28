«Год назад, на этой же машине…»: Раскрыта правда о женщине, которая сбила насмерть маму с ребенком в Москве

За рулем «Киа» находилась 37-летняя Наталья Украинская Фото: Соцсети

Стали известны новые подробности биографии обвиняемой в смертельной аварии на северо-западе Москвы. Напомним, вечером в воскресенье «Киа» выехала на трамвайные рельсы, затем резко отклонилась вправо и выехала на тротуар, врезавшись в маму с двумя детьми. Женщина погибла на месте. Ее 4-летний сын - спустя час в реанимации. Годовалая дочь, которая была в коляске, чудом уцелела. Ее госпитализировали с сотрясением головного мозга.

За рулем «Киа» находилась 37-летняя Наталья Украинская.

Прокуратура Москвы сообщила, что в момент аварии женщина находилась в состоянии наркотического опьянения - это показала экспертиза.

Как удалось выяснить KP.RU, Украинская родом из небольшого городка Кременки в Калужской области. Несколько лет назад перебралась работать в столицу. Трудилась официанткой, администратором в кафе.

- Девушка веселая, но я не сказал бы, что какая-то оторва. Выпивает - как все, когда после работы можно себе позволить расслабиться, — заявил KP.RU один из знакомых Натальи Украинской. - Про наркотики до этого никогда не слышал.

Другой припомнил:

- Мне кажется, примерно год назад она уже попадала в аварию на той же машине.

Корреспонденту KP.RU удалось найти на сайте Тушинского суда материалы по иску, который подавал на Наталью пострадавший в том ДТП. В январе 2021 года женщина на том же «Киа» проехала на красный свет и врезалась в дорогущий «Мерседес». Из людей тогда никто не пострадал, а вот машина - всмятку. За ремонт владельцу иномарки насчитали 2,8 млн рублей. Страховщики покрыли только часть. Поэтому оставшееся он требовал взыскать с Натальи Украинской. И суд взыскал - 2,1 миллиона. Наталья пыталась оспорить это решение, но последние апелляции были проиграны в августе текущего года.

В итоге, чтобы не платить, женщина, провернула финт: та самая «Киа» была фиктивно продана, номера на ней сменились с калужских на московские. Но ездить на авто, скрываясь от приставов, продолжала все та же официантка.

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