Конура с выходом на террасу и чучело снежного барса: какие секретные приемы используют москвичи для продажи квартир

Фото: Александра БУДАЕВА

Корреспондент KP.RU прогулялся по самым необычным квартирам, которые можно купить в столице.

ДЛЯ САМЫХ ХУДЕНЬКИХ

Признаюсь честно, надо было насторожиться, когда в объявлении среди достоинств квартиры перечислялись пластиковые стеклопакеты, счетчики на воду и электричество, плюс дизайнерские смесители. Но уж больно заманчиво предложение: двухэтажная студия за 6,1 млн рублей в 15 минутах неспешной ходьбы от ст. м. «Тульская» с выходом на собственную террасу. Ну и пусть написано, что общая площадь 8,3 кв. метра – на фото-то кажется больше!

Фото: Александра БУДАЕВА

Захожу в здание, вижу запыленного мигранта-строителя и уставшую консьержку. Оглушают звуки ремонта. Риелтор успокаивает: в этом крыле еще не все строительные работы закончены, а у вас – тишина да благодать. Здание 1935 года постройки не так давно было школой, сейчас – обитель разнообразных апартаментов. Да, прописаться в таких квартирах нельзя, зато тут все новое. Прошу проводить меня в «мои апартаменты». По пути вижу множество дверей, возле некоторых – маленькие шкафчики с кодовыми замками. На мой вопрос, что это, девушка слегка краснеет и объясняет: эти квартиры сдаются посуточно.

Второй "этаж" квартирки на Тульской. Фото: Александра БУДАЕВА

Когда доходим до нужного нам «номера», такой же шкафчик висит справа от двери. Риелтор пропускает меня внутрь, сама остается снаружи. И я тут же понимаю, почему: вдвоем тут не разминуться. Более того, квартира явно обитаема: повсюду разбросаны вещи (шкаф один и, видимо, все имущество в себя просто не вмещает). «Апартаменты» настолько малы, что если открыта дверь в ванную, то в комнату никто не зайдет. Если складная лестница на второй этаж разложена, то находиться на первом невозможно – доступ к столу и дивану перекрыт. Чтобы открыть дверь на террасу (только она меня не разочаровала своими размерами), диван нужно немного подтолкнуть влево.

Складная лестница. Фото: Александра БУДАЕВА

- Почему эта конура так шикарно смотрится у вас на фото? – недоумеваю я. В ответ риелтор гордо улыбается: фотосъемку делал настоящий профессионал.

Терраса квартиры. Фото: Александра БУДАЕВА

КВАРТИРА-САУНА

После фиаско с двухэтажными хоромами я даже радуюсь, когда отменятся встреча с риелтором, который продает апартаменты площадью 10 кв. метров. Судя по фото, там даже окон нормальных нет, хотя меня и заверяют в обратном («ну что вы, вон же, над кроватью окно»).

Съездить решаюсь в «однушку» на ст. м. «Авиамоторная». 12 кв. метров продают всего за 3,85 млн рублей.

В квартире-студии на Авиамоторной. Фото: Александра БУДАЕВА

- Просто нам срочно нужны деньги, родился второй ребенок, хотим расширить свою жилплощадь. До этого квартиру выставляла за 4,5 млн рублей, но никто не покупал, поэтому пустила сюда парня-арендатора. Он тут почти год живет, ни на что не жалуется. У нас тут тихо, только жарковато, - объясняет собственница.

Квартира расположена на территории бывшего завода. Его выкупили, и к 2021 году переделали в жилой комплекс, жильцам бонусом предоставили бесплатный доступ в прачечную, спортзал и бильярдную. То, что внутри «жарковато» - это еще слабо сказано. Лично мне примерно через минуту захотелось раздеться в этой мини-сауне до нижнего белья. Хозяйка объясняет: по какому-то из стояков квартиры не прогреваются нормально, и чтобы там люди не замерзали, «жару поддают» во всем ЖК. Проблему собираются устранить, правда, как и когда, пока не ясно.

Квартирка крошечная: сидя на диване, я касаюсь рукой одной стены и почти дотягиваюсь до другой. Из шкафов – только комод и вешалка для верхней одежды. Больше мебели тут просто физически негде поставить. Стиральной машинки нет (прачечная же в соседнем здании), вместо плиты – электрическая плитка, холодильник – маленький, установлен под кухонной столешницей. Прописаться тут тоже нельзя, более того, с городом нужно будет заключить договор аренды земли. Из плюсов: маленький налог на недвижимость (в районе 1000 рублей), коммуналка – 3500 и дружелюбные соседи, которые ценят тишину и порядок.

В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ

- Таких квартир вы в Москве, вероятно, больше не купите: люди держатся за подобное жилье. С одной стороны – чудесный вид на храм Христа-Спасителя, с другой – на двор, украшенный выставкой скульптур под открытым небом. Да и здание – это же сама история, удивительное архитектурное решение, - проводит мне экскурсию по дому на Гоголевском бульваре, 8 риелтор Елена.

"Двухэтажная" квартира на Гоголевском. Фото: Александра БУДАЕВА

Вид из окна квартиры. Фото: Александра БУДАЕВА

Вид во двор. Фото: Александра БУДАЕВА

Экспериментальный дом строился с 1929 по 1933 годы, изначально в нем было шесть этажей и «воздушный мостик» к соседнему дому, его убрали после Великой Отечественной войны, тогда же надстроили еще два этажа – с балконами. Двухэтажные квартиры внутри построены в шахматном порядке: если в одной из них вы со входа спускаетесь вниз, то в соседней – поднимаетесь вверх. Мы были во втором варианте.

«Двушку» площадью 35 кв. метров до пандемии хозяева, которые сами уже давненько живут в Европе, пытались продать за 32 млн рублей, сейчас цену снизили до 27 млн. Внутри – дизайнерский ремонт: туалет в алой отделке, кухня-гостиная с зеркалом во всю стену, составленным из кусочков, небольшая кладовка, светлая спальня с душевой кабиной рядом с кроватью. И… стиральная машинка с зеркалом, которая притаилась в недрах душевой. В общем, сплошные сюрпризы.

Зеркальная стена квартиры. Фото: Александра БУДАЕВА

- А что это за разводы на потолке? И на стекле – это трещина что ли? – после 15 минут неподдельного восхищения взгляд начинает цепляться за недостатки.

Туалет и душ. Фото: Александра БУДАЕВА

- Ой, ну конечно, здесь нужен косметический ремонт! - всплескивает руками Елена. - Но коммуникации все новые, в самом доме заканчивается капремонт. Так что все это – мелочи жизни. Берите скорее, такие квартиры – на вес золота, тем более, по такой цене!

РАСПЯТЫЙ КОТ

Вообще-то для чистоты эксперимента я смотрела однушки. Но хитрые механизмы сайта бесплатных объявлений подкинули материал, мимо которого я просто не смогла пройти – фотографию шкуры снежного барса на стене.

За трешку в районе ст. м. «Проспект Мира» площадью 71,5 кв. метра хозяин хочет 25,6 млн рублей. На полу – паркет, в ванной – китайский бамбук, экран на батарее – мрамор. Хозяин – реставратор, любит поэкспериментировать с отделкой. Две недели назад выставил жилье на продажу, потому что дети разъехались, а ему одному такие хоромы больше не нужны.

Снежный барс на стене. Фото: Александра БУДАЕВА

- Тут джакузи, зеркало – интерактивное, показывает погоду, температуру, время, включает радио. Камин в комнате – американский электрический, греет и искры показывает – почти как настоящий. А это шкура снежного барса, я ее в 2001 году купил, когда сын родился, чтобы он по ней ползал. А до того, как барс шкурой стал, он в виде чучела стоял в палеонтологическом музее и снимался в фильме «Гараж», - Владислав задумчиво смотрит на шкуру. – Я ее, пожалуй, заберу. Она все-таки 60 тысяч фунтов стоит.

Комната с нарисованными окнами. Фото: Александра БУДАЕВА

Квартира выглядит дорого-богато и в реальности – гораздо выигрышнее, чем на фото. И даже тот факт, что в одной из комнат окна нарисованы на стене, ее не портят. Тут есть балкон, который отчасти компенсирует возможный недостаток освещения. Плюс зимой здесь очень тепло, а летом, как говорят, – прохладно благодаря толстым стенам.

Ванная комнаты необычной квартиры. Фото: Александра БУДАЕВА

А ЭТУ СТЕНКУ Я ВАМ НЕ ОСТАВЛЮ….

Мир элитной недвижимости оказался весьма непрост: жилье стоимостью свыше 30 млн рублей абы кому не показывают.

- А вы себе подыскиваете? – с подозрением спрашивает меня риелтор, когда я звоню по поводу красивейшей квартиры за 200 млн рублей. Я понимаю, что для личной встречи не смогу подтвердить свою платежеспособность при помощи брендовой одежды или дорогого автомобиля, поэтому рассказываю, что квартира понравилась моему шефу. Это человек обеспеченный, бывший госслужащий, подыскивает подходящее премиальное жилье для своей семьи. Но на разведку отправляет меня, потому как фото в интернете не всегда соответствуют действительности. Собеседницу это «не проняло», и она заявила, что ключи от таких «лотов» риелторам не отдают. Хозяин – человек тоже весьма непростой, хочет лично видеть, кто претендует на покупку, а потому с посредниками общаться не будет. Если у моего клиента намерения серьезные, то пусть уважаемые люди встречаются и договариваются обо всем между собой сами.

Удача неожиданно улыбнулась мне с «однушкой» у ст. м. «Раменки». 50 кв. метров, потолки с лепниной и сусальным золотом, мебель ручной работы из Италии, плитка от Валентино, мрамор в прихожей. И все это великолепие – «всего» за 30 млн рублей.

- Мы с мужем уже давно в загородном доме живем, сюда приезжаем только по делам, да еще в ресторан сходить или в салон красоты, - призналась хозяйка Любовь Александровна. – Дом здесь отличный: стены в полметра толщиной, потолки – 3 метра, рядом - метро, все нужные магазины, кафе, салоны. Продавать жалко, конечно, все же для себя делали: я сама планировала, что где будет, мебель из Европы заказывала. Двери, такие как у нас, уже не купишь нигде – завод закрылся. Душ с эффектом хамама ставили, как муж хотел, он еще к телефону подключается, чтоб любимые песни ставить можно было.

Подумав немного и вновь осмотревшись вокруг, Любовь Александровна вдруг встрепенулась: а вот этот шкафчик, я вам, пожалуй, не оставлю, сейчас такой 2,5 млн рублей стоит. И кухню встроенную жалко. По тому, с какой любовью она говорит об этой квартире, я подумала, что, вполне вероятно, ее продажа отложится. Уж больно дорога она этой семье.

КОНКРЕТНО

Цены за квадратный метр жилья в Москве по итогам февраля 2023 года

(по данным irn.ru, цены в руб.)

Центральный округ - 396 041

Юго-Западный округ - 286 031

Западный округ - 281 124

Северо-Западный округ - 263 156

Северный округ - 247 445

Южный округ - 228 796

Северо-Восточный округ - 226 083

Восточный округ - 224 474

Юго-Восточный округ - 219 034

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

169 679 рублей - средняя стоимость кв. м жилья в Москве на первый квартал 2023 года, установленная приказом минстроя РФ

132 637 договоров о переходе права собственности на недвижимость на основании договоров купли-продажи зарегистрировано в Москве за 2022 год, это на 22,4% ниже, чем в 2021 году

108 426 договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировано в Москве в прошлом году, это на 15,1% меньше, чем в 2021

8% годовых – ставка по программе «Льготная ипотека», которая при действует в стране при госучастии до 1 июля 2024 года. При первоначальном взносе в 15% жители Москвы и области могут взять кредит до 12 млн рублей.

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