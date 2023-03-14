«Примеры, на которые равняется вся страна»: Губернатор Подмосковья вручил добровольцу из Подольска сертификат на 3-х комнатную квартиру

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Доброволец из Подольска по имени Андрей сейчас восстанавливается после ранения в кругу семью - жены и двоих сыновей, младшему из которых всего годик. До начала СВО мужчина работал в одной из коммунальных служб. Еще летом 2022-го несколько раз ходил в военкомат, просил отправить его в зону СВО. В сентябре уехал на учебный полигон. Потом было ранение - рядом взорвалась мина. Военный госпиталь. Лечение. После реабилитации Андрей намерен вернуться в строй.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня навестил добровольца и его родных в Подольске.

- Решили вас навестить, узнать, как здоровье, самочувствие, как идете на поправку после ранения. Вы - человек сильный, проявили большое мужество, пошли добровольцем на передовую и показали отвагу в бою. Надеюсь, что ваша сила поможет справиться с последствиями ранения и поскорее реабилитироваться.

Андрей Воробьёв рассказал, что накануне побывал на «Уроке мужества» в лицее соседнего Климовска.

- Говорили о героях, наших бойцах. Нам всем очень важно не переставать рассказывать о вас и говорить спасибо за все, что вы делаете ради мира, безопасности и защиты наших людей. У вас двое сыновей, и у них уже есть большой повод для гордости - это их отец. Говорят, что герои - это те, кто всегда лучше нас. Это примеры, на которые сейчас равняется вся страна.

Губернатор заехал к семье добровольца не с пустыми руками. До этого семья несколько лет жила в служебной квартире, а о собственной лишь мечтала. Андрей Воробьёв вручил супругам сертификат на 3-комнатную квартиру.

- Мы постарались решить ваш вопрос с жильем - вы сейчас живете в служебной квартире, нам удалось найти инвестора, который помог, спасибо главе - он тоже подключился к проблеме. Сегодня хотели бы вручить сертификат, и уже скоро со своей большой семьей вы сможете переехать в собственное жилье.

Андрей с супругой поблагодарили губернатора за такой царский подарок:

- Это такие эмоции. Большое счастье для нас…

Помимо сертификата Андрей Воробьёв вручил добровольцу ружье-антидрон, которое умеет сбивать вражеские коптеры, спасая жизни наших военных. После реабилитации Андрей планирует вернуться в зону СВО.