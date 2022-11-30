От «Электрозаводской» до «Савеловской»: Сергей Собянин объявил технический пуск новых станций БКЛ

По словам мэра Москвы, открыть пассажирское движение по всему Большому кольцу смогут в начале 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр столицы Сергей Собянин 30 ноября объявил технический пуск станций «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Три станции северо-восточного участка БКЛ после обкатки будут доступны для пассажиров.

- Строительство Большой кольцевой линии вошло в завершающую стадию. Сегодня мы запускаем северо-восточный участок, это технический пуск. Один из самых сложных участков метростроения, - сказал Сергей Собянин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца декабря к техническому пуску будет готов и завершающий юго-восточный участок - еще шесть станций. Подготовить к запуску, по словам Сергея Собянина, предстоит оставшиеся девять станций из 31 на БКЛ. Специалисты проверят автоматику, телемеханику, системы электроснабжения. Во время технического пуска по новому участку метро будет организовано движение тестового электропоезда без пассажиров. А также необходимо достроить два электродепо для эксплуатации БКЛ.

Сергей Собянин сказал, что открыть пассажирское движение по всему большому кольцу смогут в начале 2023 года.

Подготовить к запуску, по словам Сергея Собянина, предстоит оставшиеся девять станций из 31 на БКЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разгрузить действующие линии

Северо-восточный участок БКЛ от «Электрозаводской» до «Савеловской» длиной 7,2 км является одним из самых сложных в истории московского метростроения. Он был сооружен по традиционной технологии – с устройством островных платформ и двух однопутных тоннелей диаметром 6 м.

Новые станции улучшат транспортное обслуживание жителей и работающих 12 районов Савеловский, Бутырский, Беговой, Тверской, Марьина Роща, Мещанский, Алексеевский, Красносельский, Сокольники, Басманный, Преображенское, Соколиная гора, где проживает порядка 900 тысяч человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» позволят удобнее добираться до Савеловского и Рижского вокзалов, а также помогут значительно экономить время в пути, не делая лишние пересадки в центре метрополитена. Участки Кольцевой линии разгрузятся до 20%, а радиальных линий – до 15%.

Благодаря пуску северо-восточного участка БКЛ в Москве будет сформировано три новых крупных транспортно-пересадочных узла.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Сокольники»

Пассажиры смогут сделать пересадку на одноименную станцию Сокольнической линии. Для распределения потоков сделаны два перехода: по одному из вестибюля станции красной ветки можно будет попасть на станцию большого кольца, второй позволит перейти с БКЛ на платформу радиальной линии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Станцию украсили плакатами, посвященными строительству первых станций Московского метрополитена. Стены и потолок превратили в большое декоративное панно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокруг станции высадят липовую аллею и благоустроят скверы, установят фонари. Москвичи смогут здесь отдохнуть на комфортных лавочках. Благодаря проводимому благоустройству Сокольническая площадь станет городским парком – с дорожками, мощеными красным клинкерным кирпичом, клумбами-скамейками и деревьями, которые будут высажены зимой 2022 и весной 2023 года.

Глубина: 30 метров.

«Рижская»

Станция метро удивит необычным дизайном - на потолке платформенного участка установили металлические зонты, которые выполняют не только декоративную, но и гидрозащитную функцию. Однако основными архитектурными элементами стали арки-порталы, которые будут служить проходами от центрального зала к платформам.

Пассажиры смогут перейти на Калужско-Рижскую ветку метро, а также пересесть на МЦД-2, в будущем можно на МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5. Возле станции появится зеленая площадка с зонами отдыха, новые остановки, пешеходные переходы.

Глубина: 62 метра.

«Марьина Роща»

Одна из самых красивых и глубоких станций БКЛ - 72 метра. Для ее оформления придумали убранства в стиле старинных дворянских усадеб - фарфор и изразцы. На станции установили самые длинные эскалаторы в метро Москвы – их длина 130 метров.

Пассажиры смогут сделать переход на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, а в перспективе пересесть на МЦД-2 и МЦД-4. Возле станции обустроят парковки для автомобилей, места для стоянки такси и зоны отдыха. Высадят деревья и кустарники.

Глубина: 72 метра.

Конкретно

Поедем быстрее

- время поездки до «Сокольников» сократится в 5,5 раза – с 17 до 3 минут,

- от станции «Рижская» до «ЦСКА» в 2,5 раза – с 30 до 12 минут,

- более чем в два раза быстрее станет путь от «Сокольников» до «Петровского парка» - 12 вместо 27 минут),

- путь от «Марьиной Рощи» до «Нижегородской» - 18 вместо 40 минут.

Кстати

Обогнать пекинское метро

В состав северо-восточного участка, помимо станций «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», войдут соединительная ветка в электродепо «Нижегородское» и уже построенные станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», временно работающие в составе Некрасовской линии.

Большое кольцо столичного метро замкнется в конце 2022 года. Строители планируют завершить работы на девяти станциях (семь в процессе стройки и две находятся на реставрации). После обкатки в начале 2023 года они откроются для пассажиров. Напомним, что сейчас функционирует 22 станции БКЛ. А когда кольцо откроют полностью, то оно станет самым длинным в мире – 70 км, обогнав кольцо пекинского метро – 57 км.

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