Аномальные морозы и стужа ударят по Москве в первые выходные декабря

Морозы до -20 градусов пообещали жителям Москвы в Гидрометцентре на первых выходных декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва и область пережили самую холодную ночь осени. В ночь на среду, 30 ноября, воздух в столице остыл до -12 градусов, на востоке Подмосковья до -18. Ближайшие ночи станут еще более студеными. Но это будут уже зимние морозы - и по календарю, и силе.

Синоптики Гидрометцентра России ужесточили прогноз. Если раньше научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что в Московской области может подморозить до -18 градусов (и они уже случились), то теперь синоптики обещают 20-градусную стужу!

В ночь на четверг, 1 декабря, в Москве -11…-13 градусов, по области до -19. Днем -6…-11. Облачно, с прояснениям, без осадков.

В пятницу, 2 декабря, погода почти такая же. Разница лишь в том, что ночью в некоторых районах области подморозит до -20.

В выходные, 3 и 4 декабря, станет чуть теплее. В субботу и воскресенье днем -4…-9 градусов, по ночам до -12…-13, местами до -18 градусов. Переменная облачность, никакого снега.

В начале следующей недели тоже морозно. В понедельник и вторник, 5 и 6 декабря, днем -6…-11 градусов, по ночам -15…-16. Солнечно и бесснежно.

Такие холода для начала декабря аномальны, температура на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Но до рекордов дело точно не дойдёт. Бывало, что в этих числах трещал и 25-градусный, и даже 30-градусный мороз. Хотя и очень давно - самое студеное начало календарной зимы в Москве случалось в 1902 и 1931 годах.

А вот атмосферное давление рекорд наверняка побьет, предупреждают синоптики Московского метеобюро. С 4 по 6 декабря давление повысится до 772 мм рт. ст. - это на 20 мм выше, чем обычно. Пока максимум для первой декады декабря за 2020 годом, тогда атмосферное давление достигло 768 мм рт. ст. Впрочем, рекорд для всего декабря, скорее всего, устоит. Он держится с 14 декабря 1944 года - 781 мм рт. ст.

Причина у обеих аномалий одна - мощный сибирский антициклон, который дотягивается до Европейской части России.

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