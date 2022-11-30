«Три дня не может отойти от наркотиков»: Раскрыты новые подробности о женщине, которая сбила в Москве маму с детьми

Многих журналистов удивило состояние Украинской, когда вечером во вторник ее привезли на арест в суд Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

37-летняя Наталья Украинская даже спустя три дня после аварии находится в таком состоянии, что ее до сих пор не могут допросить. Сайту KP.RU стали известны новые подробности о жизни Украинской, машина которой вечером в воскресенье сбила на тротуаре маму с двумя детьми. Женщина и ее 4-летний сын погибли. Годовалая девочка, которая была в коляске, чудом выжила.

Многих журналистов удивило состояние Украинской, когда вечером во вторник ее привезли на арест в суд. Женщина пряталась от присутствующих под капюшоном и с трудом передвигалась, сильно качаясь. Напомним, экспертиза показала, что в момент аварии москвичка была в состоянии наркотического опьянения. Как удалось выяснить, текущее состояние Натальи Украинской тоже связано с веществами…

- К сожалению, нужно констатировать: у женщины уже довольно долгое время проблемы с наркотиками. Ранее ее даже поставили на учет в наркологическом диспансере, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Уроженка Калужской области живет в столице уже около десяти лет. До этого работала официанткой, а в последнее время - администратором небольшого кафе. Как мы сообщали ранее, в начале 2021 года Наталья Украинская уже попадала на той же машине «Киа» в другое ДТП. Протаранила дорогой «Мерседес» в центре Москвы. Тогда суд обязал женщину выплатить владельцу авто 2,1 млн рублей - стоимость ремонта, который не покрыла страховка.

- И даже после той аварии Наталья Украинская продолжала садиться за руль, в том числе – как теперь выясняется - и после употребления наркотиков, - сообщил источник.

По словам нашего собеседника, из-за остаточных явлений после употребления женщина даже спустя три дня после аварии находится в таком состоянии, что ее до сих пор не могут допросить. Предполагают, что первый разговор с Украинской может состояться завтра, в четверг, 1 декабря.

Напомним, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения». Женщине грозит от 8 до 15 лет колонии.

Официально

- Формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении водителя транспортного средства, а также планируется назначение автотехнической экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Вопрос - ребром

Эксперт объяснил, как стоящая на учете наркоманка могла легально водить машину

- Да, человек мог в свое время получить водительские права совершенно легально, - объясняет адвокат Александр Карабанов. - После этого с ним что-то происходит - предположим, он начинает употреблять препараты, попадает в лечебницу, его ставят на учет в наркологию, выходит, снова употребляет. Но парадокс в том, что эта информация, составляющая медицинскую тайну, до тех же гаишников не доходит. То, что водитель стал наркоманом, силовики узнают только через десять лет, когда придет пора менять водительские права. Да и то, не факт. К сожалению, справка из диспансера здесь, скорее, формальность. Люди приносят бумажки, купленные за 1 тысячу рублей, и их даже особо не изучают. Поэтому да, и эта женщина могла продолжать ездить, будучи наркоманкой и не теряя прав. На мой взгляд, эту систему нужно менять. Например, не так давно силовикам открыли доступ к некоторым личным данным людей - например, банковской тайне. А я думаю, что для профилактики подобных преступлений гораздо важнее было бы открыть для внутренних баз информацию о «болезнях» водителей.

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