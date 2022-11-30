Дочка ползает по дому и ищет маму: Семья жертвы ДТП с коляской в Москве ждет справедливости

Муж жертвы ДТП с коляской в Москве выступил против жесткого наказания для виновницы. Фото: прокуратура Москвы

Муж женщины, которую вместе с сыном насмерть сбила на улице Свободы в Москве Наталья Украинская, заявил, что сторона обвиняемой с ним не связывалась. Об этом сообщает «Москва 24».

Как заявляет муж и отец погибших на улице Свободы женщины и мальчика, ни сама обвиняемая Наталья Украинская, ни её представители с ним не связывались, и помощь не предлагали.

- Я не против контакта, мы верующая семья, у нас нет гнева. Есть обида, есть горечь, будем разговаривать о справедливости. Я против жесткого наказания, что по справедливости положено - ровно я этого и ожидаю, - заявил Имран Насардинов, муж погибшей.

Насардинов уточнил, что выжившая младшая дочь в порядке, у неё только ушиблена коленка. Сейчас девочка ползает по дому и ищет маму с братом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в крови Натальи Украинской, которая насмерть сбила женщину с ребёнком в Москве, были обнаружены следы наркотиков. Полицейским она заявляла, что ей просто стало плохо за рулём.

Также мы писали о срочной эвакуации здания суда, в котором Украинскую должны были арестовать во вторник, 29 ноября. Причиной стало сообщение о минировании.