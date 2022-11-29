В Москве эвакуировали суд, в котором должны были арестовать жещину, сбившую насмерть маму с ребенком

В Москве эвакуировали суд, в котором должны арестовать сбившую насмерть двух человек женщину Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве срочно эвакуировали суд, в котором должны арестовать женщину, сбившую насмерть двух человек. Из здания Хорошевского суда около 14 часов дня вывели всех посетителей и сотрудников, стало известно KP.RU.

Причиной эвакуации называют сообщение о якобы заложенном в здании взрывном устройстве, поступившее накануне.

Вход перетянули красно-белыми лентами. По словам сотрудников суда, проверка здания займет от одного часа до трех.

Заседание по ходатайству следствия о мере пресечения для Натальи Украинской первоначально было назначено на 17:50. Напомним, ее обвиняют в смертельном ДТП на северо-западе Москвы, об этом писал KP.RU.

Украинская сбила маму с двумя детьми. Женщина и старший ребенок скончались. Изначально автомобилистка заявляла о плохом самочувствии и потерянном сознании, позже в ее крови нашли следы наркотиков. Теперь Наталье грозит до 15 лет колонии.

Ранее она на том же автомобиле уже попадала в ДТП и выплатила ущерб в 2,1 млн рублей.