Поезда не будут ходить с 3 по 7 декабря от станции метро «Октябрьская» до «Новых Черемушек»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок «Октябрьская» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря. Строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии, который пройдет в том числе и под участком оранжевой ветки.

- Станции «Октябрьская» и «Новые Черемушки» станут временно конечными, движения не будет между ними, — объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

Этот участок уже закрывали в начале ноября, тогда тоннелепроходческий комплекс прошел непосредственно под путями действующей ветки.

Будущая Троицкая линия метро будет идти от МЦК до поселка Коммунарка и далее до Троицка. Ее длина составит 40 километров. Благодаря новой линии в 2024 году пассажиры смогут пересесть на Сокольническую, Калужско-Рижскую, Большую кольцевую линию и МЦК. По подсчетам специалистов Троицкой линией будут пользоваться около 100 тысяч человек.

Конкретно

Какие маршруты будут доступны:

- вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ,

- проезд на трамваях № 14 и 26 будет бесплатным,

- для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро, где можно воспользоваться Большой кольцевой линией – сделать пересадку на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии,

- воспользоваться станциями МЦК и маршрутами наземного транспорта.

Вдоль временно закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 3 по 4 декабря

В Москве продолжается строительство ТПУ «Лианозово». Для выполнения работ с 3 по 4 декабря закроют путь «из Москвы» на станции Марк.

- В это время поезда будут следовать в реверсивном режиме на участке от Лобни до Бескудниково. Изменится также расписание поездов «Аэроэкспресс» в «Шереметьево» — некоторые рейсы будут отменены. Добраться в аэропорт можно будет на автобусах от станции метро «Ховрино», — рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

На участке МЦД-1 от Савеловского до Белорусского вокзала:

- интервалы движения поездов будут увеличены до одного часа,

- часть поездов отменят.

На Савеловском направлении:

- интервалы движения поездов будут увеличены до 50 минут,

- у некоторых поездов изменится набор остановок на участке от Савеловского вокзала до Лобни,

- часть поездов следуют от/до Бескудниково, часть поездов дальнего пригорода следуют от/до Лобни.

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