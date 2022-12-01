Зимние развлечения в национальном парке «Лосиный остров»: самая длинная лыжня, тюбинговые горки, мастерская Деда Мороза

Тюбы бесплатно выдают всем посетителям Дендрария нацпарка. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом сезоне в «Лосинке» будет три лыжни — все под классику (классический ход — способ перемещения на лыжах). Просеки узкие, поэтому под конек (коньковый ход — способ перемещения на лыжах) накатывать не станут. Самая большая трасса 24,5 км. Не беремся утверждать, но похоже, это рекордсмен по длине среди лыжней Москвы. Разве что маршрут в Битцевском лесу может конкурировать — в том году он был 23 км.

Схема лыжной трассы в парке "Лосиный остров". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

— Сами мы раньше никогда не накатывали лыжню. Жители делали это стихийно или какие-то спортклубы. Мы подошли к вопросу обстоятельно, провели исследование. Как проложить маршрут, чтобы не вмешиваться в экосистему и при этом люди могли покататься, — рассказала «КП» заместитель директора по благоустройству нацпарка Ольга Шульгина.

Старт от МЦК «Белокаменная» (см. схему). Тут же работает теплый пункт для переодевания с 9:00 до 18:00, продают чай-кофе. А вот проката инвентаря — нет. В «Лосином острове» говорят, если часто будут спрашивать услугу, то запустят.

В этом павильоне у «Белокаменной» можно переодеться. Фото: Андрей АБРАМОВ

Начинать от «Белокаменной» необязательно. Можно зайти с любого окружающего района: Метрогородка, Гольянова, Ярославского. На полный круг уйдет три-четыре часа. Но если вы профи, тогда, может, управитесь и за 2,5 часа.

Еще две лыжни на «Красной сосне» (ул. 12-я линия Красной Сосны, 28) — тут у «Лосиного острова» детский экоцентр. Но прийти кататься может любой. Трассы на 3 и 12 км — длинная доходит до Метрогородка.

Гоняя по лыжне, вполне реально встретить лося (их в московской части около дюжины). Однако трассу проложили по периферии зеленой зоны, а звери обычно бродят в чаще. Учтите, что маршруты не освещены — в охраняемой природной зоне нельзя ставить фонарные столбы. Поэтому лучше приезжать пораньше.

Лосиха Дина единственная из обитателей биостанции, кто даёт себя погладить. Фото: Андрей АБРАМОВ

Запуск всех трасс - ориентировочно 15 декабря. Пока в лесу еще недостаточно снега.

ТЮБИНГ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ

В Дендрарии нацпарка (находится за МКАД вдоль Щелковского шоссе, ориентир ЖК «Изумрудный») поставили две горки для тюбинга. Первая лихая — семь метров в высоту, с длинным скатом. Вторая крохотная, для ребятни.

Можно приехать со своей ватрушкой или ледянкой. Но всем гостям Дендрария при покупке билета дают фирменный тюб (на нем красуется надпись «Лосьтюб»), кататься можно без ограничения по времени.

Горка в Дендрарии высотой семь метров. Фото: Андрей АБРАМОВ

График работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00.

Стоимость: детский билет - 400/500 руб. (будни/выходные), взрослый - 500/600 руб.

Что еще: Если не хотите кататься, по Дендрарию интересно просто погулять. На территории увидите коллекцию деревьев со всей России. Забирайтесь на тропу на бруствере — мост длинной 500 метров над землей. В Дендрарий часто заглядывают белки, зайцы, лисы, иногда забредают кабаны.

ПЯТНИСТЫЕ ХАЛЯВЩИКИ

1. На Лосиной биостанции (Мытищи, Кропоткинский проезд, без номера дома) сейчас можно почувствовать себя диснеевской принцессой. Помните, как в наивных мультиках, когда Белоснежка идет по лесу, поет песни, а к ней слетаются птицы, сбегаются звери? Петь вам не нужно. Достаточно купить билет на «Оленью тропу».

По Оленьей тропе на «Лосиной биостанции» бродят пятнистые олени. Фото: Андрей АБРАМОВ

Осторожно, движение интенсивное! Фото: Андрей АБРАМОВ

Сама тропа — деревянный настил над землей протяженностью около 1,5 км. А вдоль него подкормочные площадки. Там каждый день собираются больше сотни (!) пятнистых оленей. Этих бэмби в нацпарке шутя называют «халявщиками»: животные не хотят искать пропитание в зимнем лесу и приходят на биостанцию к кормушкам. А людям в радость: пятнистых оленей можно созерцать в трех-пяти метрах от себя без всяких решеток и заборов. Главное без резких движений — звери трусливые.

Стоимость: дети 400 руб., взрослые 500 руб., в выходные +100 руб. Сюда входит прогулка с экскурсоводом. Без сопровождающего в эту часть нацпарка нельзя, охраняемая зона. Визиты только по предварительной записи +7 (495) 323-88-85.

2. После прогулки по тропе можно зайти на саму биостанцию. Здесь открыта мастерская Деда Мороза: игровая программа для детей, фотозона, чаепитие и мастер-классы по росписи игрушек.

Мастерская Деда Мороза на биостанции. Фото: Андрей АБРАМОВ

Стоимость: дети 400 руб., взрослые 600 руб., в выходные +100 руб. Здесь в вольерах живут лоси, олени, маралы, кабаны, лани, домашний скот. Экскурсия прилагается. Нужна предварительная запись — по тел. +7 (495) 323-88-85 или через сайт национального парка.

Если сразу купить две экскурсии «тропа + биостанция», то будет дешевле.

А ещё в Дендрарии живописные локации для фотосессий. Фото: Андрей АБРАМОВ

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