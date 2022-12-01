Колесо обозрения на ВДНХ закрыли из-за трескучего русского мороза

Аттракцион "Солнце Москвы" на ВДНХ пришлось временно закрыть из-за мороза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый день календарной зимы отразился на работе самого высокого колеса обозрения в Европе - 140-метровый аттракцион "Солнце Москвы" на ВДНХ пришлось закрыть из-за трескучего мороза. В столице днем 1 декабря абсолютно зимняя погода -11 градусов, а колесо обозрения способно крутиться при температуре до -10 градусов (такие нормы эксплуатации). Местные жители сразу обратили внимание, что аттракцион стоит без движения и стали волноваться.

- Второй день мимо прохожу и колесо не крутится. Сломалось что ли?

- Надеюсь, что зима будет щадящая, тогда можно будет прокатиться.

Представители "Солнца Москвы" подтвердили kp.ru, что аттракцион приходится временно останавливать из-за сильных морозов. К тому же температура, которую видят на своих градусниках москвичи, отличается от той, которая на высоте 140 метров - ниже на 2-5 градусов.

- Из-за устойчивых морозов прокаты на колесе обозрения могут быть временно приостановлены. Перед визитом лучше уточнять информацию, — сообщили в пресс-службе "Солнца Москвы".

Синоптики говорят, что настоящие русские морозы отступят нескоро. Весь декабрь будет иметь нордический характер – ожидается, что в столице будет холоднее на три градуса положенной нормы. Ожидаются и 20-градусные морозы. Теплее станет только в январе - там прогнозируются даже оттепели.

Кстати

Московская канатная дорога не останавливалась.

Морозы не отразились на работе канатной дороги на Воробьевых горах. Москвичи могут продолжить кататься до стадиона "Лужники" и обратно.

- Мы работаем в штатном режиме, погода никак не отразилась, — сказали kp.ru в пресс-службе Московской канатной дороги.

На Воробьевых горах в настоящее время продолжается работа по оснежению склонов. Для этого были запущены снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег. Для склона понадобится 70 тысяч кубометров снега. Новые склоны планируют открыть в конце декабря.

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