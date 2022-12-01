«Настоящий русский мороз»: Первый день зимы в Москве начался с -20 градусов

Самыми студеными традиционно оказались восточные районы Подмосковья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве зима стартовала с крепких морозов. В первую ночь декабря в столичном регионе подморозило до -20 градусов, сообщили синоптики центра «Фобос» Евгений Тищковец и Михаил Леус.

По словам специалистов, самые низкие температуры традиционно зафиксировали на востоке Подмосковья. Например, в Черустях мороз окреп до -20,1 градуса, а в Электростали – до -20,3 градуса.

В столице на базовой метеостанции к шести утра столбики термометров показали до -13,3 градуса. Это на пять градусов ниже нормы декабря и на 1 градус холоднее, чем положено климату января. Метеорологи предупредили, что в ближайшие пару часов морозы в столице могут еще немного окрепнуть.

«Одевайтесь теплее! На улице настоящий русский мороз!», — добавил Тишковец в эфире программы «Соловьев LIVE».

Ранее KP.RU сообщал, что Гидрометцентр предупредил о гололедице и 8 градусах мороза в Москве 1 декабря. Атмосферное давление продолжит расти и составит 768 мм рт. ст.