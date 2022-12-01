Гидрометцентр предупредил о гололедице и 8 градусах мороза в Москве 1 декабря 2022 года

В ночь на 2 декабря в столице подморозит до -12…-10 градусов Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Москве в первый день зимы, 1 декабря, ожидается морозная и бесснежная погода. На дорогах местами образуется гололедица. Днем столбики термометров опустятся до шести-восьми градусов мороза, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Атмосферное давление продолжит расти и составит 768 мм ртутного столба, что гораздо выше нормы климата. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 2 декабря, в столице подморозит до -12…-10 градусов. Атмосферные осадки не прогнозируются, гололедица сохранится. Днем характер погоды практически не изменится, будет около -8…-6 градусов.

Как сообщал KP.RU, синоптик «Метео» Александр Шувалов рассказал, что крепкие морозы в столичном регионе продлятся до 7 декабря. Холоднее всего будет на востоке Подмосковья: 4 и 5 декабря воздух остынет до -20 градусов.