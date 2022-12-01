В 2023 году построят новый комплекс детской больницы святого Владимира в Москве

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Детская городская клиническая больница (ДГКБ) святого Владимира на востоке Москвы в скором времени сможет принимать пациентов в новом корпусе.

«Это первое место в Москве с огромной историей оказания помощи детям столицы и страны, — сказал сегодня, 1 декабря, мэр Сергей Собянин во время осмотра стройплощадки комплекса. - Мы приняли решение построить больницу заново. Это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними технологиями. В ней будут работать более тысячи человек медицинского персонала. Большой поток детей, которым будет оказана самая различная многопрофильная помощь. Задача стоит, чтобы строители закончили большую стройку в конце следующего года».

Фото: пресс-служба мэра Москвы

ЧТО СДЕЛАЮТ

Новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира обеспечит все виды диагностики и терапевтических процедур в одном месте. Пациентам больше не придётся посещать для этого другие больничные корпуса. В шестиэтажном здании на площади почти 55 тысяч квадратных метров разместятся:

- 482 койки, в том числе в стационаре кратковременного пребывания и дневном стационаре;

- палаты малой вместимости со всем необходимым для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного лечения детей старшего возраста. Здесь есть отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате - душ и телевизор;

- в общественных зонах - игровые пространства, а также на всех этажах - комнаты отдыха для родителей и отдельные места для общения пациентов с врачами;

- специальные зоны отдыха - для медицинского персонала;

- уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, в котором будут применять методы заместительной почечной терапии для лечения новорожденных и детей до 18 лет.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

В новый комплекс переведут более 20 отделений больницы, в том числе основные подразделения – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедические, уроандрологическое и другие. Здесь также откроют отделение трансфузиологии.

«Благодаря вертолётной площадке, больница сможет принимать экстренных пациентов, эвакуируемых с мест дорожно-транспортных происшествий, техногенных и природных катастроф», — рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, в строящемся комплексе уже завершен вынос инженерных коммуникаций, устройство котлована, фундаментной плиты и вертикальной гидроизоляции. Специалисты возводят монолитные железобетонные конструкции минус второго, минус первого и первого этажей.

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