Чтобы военные знали, что мы всех их любим и ждем: московские школьники передали бойцам шевроны с сердцем и флагом России

Акция «Отважным и важным» проходила по всей стране. Фото: предоставлено Российским движением детей и молодежи

3000 шевронов по эскизам школьников со всей России передали бойцам на фронт. За очередной партией в Москву приехал военкор интербригады «Пятнашка» Павел Кукушкин.

- Это отличная мысль: шевроны на липучках очень надежны, они не отвалятся, если специально не дернуть, — рассматривал Павел содержимое посылки.

Богатыри, супергерои, голубь мира — что только не рисовали школьники, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих!

3000 шевронов по эскизам школьников со всей России передали бойцам на фронт. За очередной партией в Москву приехал военкор интербригады «Пятнашка» Павел Кукушкин. Фото: Оксана ЗУЙКО

- На уроке ИЗО дали задание нарисовать эскиз в рамках акции «Отважным и важным», но я в тот день заболел, — рассказывает 13-летний Ростислав Константинов, ученик школы №4 подмосковного Краснознаменска. - Рисунок я все-таки сделал дома и отправил учителю по электронной почте. Изобразил медведя — он сильный, могучий и у меня на рисунке когтями показывает букву Z. На шевроне же у него в руках письмо к военнослужащим.

Богатыри, супергерои, голубь мира — что только не рисовали школьники, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих! Фото: Оксана ЗУЙКО

Акцию «Отважным и важным» объявили по всей стране в рамках Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ. Школьники прислали 5000 рисунков в поддержку бойцам на фронте. Далее Российское движение детей и молодежи отобрало 5 эскизов и по ним отпечатали первую партию в 1000 шевронов с котом Матроскиным, львом Бонифацием, щенком-супергероем, танком и российским военнослужащим, которого охраняет ангел. Эти шевроны на фронт отвезла телеведущая Юлия Барановская.

Военкор интербригады «Пятнашка» Павел Кукушкин. Фото: Оксана ЗУЙКО

Для второй партии в 2000 шевронов отобрали уже 10 рисунков, среди них — медведь Ростислава и сердце, изображенное семиклассницей Виолеттой Кирсань (она тоже ученица краснознаменской школы №4).

- Я нарисовала сердце и флаг России, потому что жизнь – это самое главное, а флаг России – знак патриотизма, — показывает девочка шеврон, сделанный по ее эскизу. - На сердце я изобразила кардиограмму, на которой написано «Любим». Чтобы военные знали, что мы всех их любим и ждем, что они вернутся целыми и невредимыми.

Фото: предоставлено Российским движением детей и молодежи

Павлу Кукушкину идея очень понравилась: ведь бойцам на фронте важно знать, что о них помнят, и каждый подарок, сделанный детскими руками, бережно хранится.

- До этого я привозил вместе с гуманитарной помощью письма от школьников, — рассказывает военкор. - И каждый раз ребята на фронте искренне радовались, читая их. Каждая орфографическая ошибка умиляет, потому что понимаешь: это писал ребенок, он волновался, старался изо всех сил, и от этого даже как-то теплее становится.

А еще Павел Кукушкин рассказал про своего друга: его зовут Олег, у него позывной «Камаз». Он штурмовик, на своем веку повидал немало, не раз смотрел в лицо смерти. И этот «Камаз» бережно носит при себе письмо от незнакомой ему девочки из поволжского поселка Гремячево, которое она разукрасила сердечками и бисером. Письмо уже немного растрепалось и затерлось, но слова по-прежнему греют: девочка пожелала неизвестному ей солдату вернуться домой живым, здоровым и с победой.

Фото: предоставлено Российским движением детей и молодежи

- Бывает, заходишь к бойцам в блиндажи, а у них над койками висят детские рисунки, письма. Они все это хранят как талисманы, — объясняет Павел Кукушкин. - Шеврон – это очень классная история, потому что письма написаны на бумаге. Письмо может потеряться, оно затирается. А шеврон ты прилепил, и он с тобой всегда. И люди, встречая друг друга на фронте, по этому отличительному знаку будут знать: они связаны, их ждут дома.

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