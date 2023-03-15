Сергей Собянин открыл флагманский комплекс госуслуг "Мои документы" в Западном округе Москвы

Новый флагманский центр Западного округа открылся на 2-3 этажах бизнес-центра "Кунцево-плаза" на ул. Ярцевской, 19, рядом со ст. метро Молодежная. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы родились в одном роддоме, жили в одном подъезде. В школу одну ходили, — Елена и Алексей Косиновы знакомы много лет. Жизнь разводила их, сводила вновь. И вот пара решила зарегистрировать отношения. Выбрали новый, восьмой, флагманский комплекс госуслуг, который открылся в Кунцево 15 марта.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Чем отличается флагманский центр от обычного МФЦ? Расширенным комплексом услуг: здесь в одном месте объединены разные ведомства, в том числе, полиция. Размещают флагманские центры вблизи станций метро, обычно - в торговых центрах, чтобы добраться до них удобно было всем жителям округа.

Новый флагманский центр Западного округа открылся на 2-3 этажах бизнес-центра "Кунцево-плаза" на ул. Ярцевской, 19, рядом со ст. метро Молодежная. 2,5 тыс. кв. метров. 120 сотрудников, 90 окон приема. В неделю здесь ждут около 40 тысяч посетителей.

Пока родители оформляют документы, детям найдут занятие по вкусу в детской комнате. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы встречаем их на входе, уточняем цель визита. Если есть логин-пароль на mos.ru, сразу провожаем посетителя в соответствующую зону, если нет - помогаем с регистрацией, — объясняет администратор Алена Макеенко.

Пока родители оформляют документы, детям найдут занятие по вкусу в детской комнате. Перекусить можно тут же. Как и бесплатно проверить здоровье (данные из зоны "Здоровая Москва" можно распечатать здесь же или отправить себе на почту).

Сергей Собянин внимательно выслушал посетителей центра, многие из которых специально приехали на открытие, а сотрудников поздравил с новосельем. Фото: Иван МАКЕЕВ

МЭР НА НОВОСЕЛЬЕ

- Несмотря на бурное развитие электронных сервисов, центры государственных услуг "Мои документы" по-прежнему остаются важнейшим каналом взаимодействия москвичей и органов власти. И мы стараемся сделать все, чтобы получение госуслуг было комфортным, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы создали 137 подобных центров, и за последний год количество услуг увеличилось более, чем на 60%.

- Спасибо вам за этот центр, уже здоровье проверил тут. Спасибо за БКЛ, я из Феодосии приехал и восхищен тем, как хорошеет Москва, — поблагодарил мэра Шамиль Мустафаев.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да, за БКЛ отдельное спасибо, уж больно нам, пожилым, тяжело было с пересадками ездить, а теперь - прыг-прыг-прыг - и я на даче. И МФЦ - это очень удобно, спасибо! А нельзя ли обратить внимание на недоделки по программе "Мой район"? Уж очень хотелось бы, чтоб все идеально было, — обратилась к главе города Елена Федоровна Полякова.

Сергей Собянин внимательно выслушал посетителей центра, многие из которых специально приехали на открытие, а сотрудников поздравил с новосельем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ЕСТЬ В ЦЕНТРЕ

- Я четыре года назад получала пенсионное удостоверение, пришлось помотаться по городу. В этом году подруга на пенсию вышла, привезла ее сюда, — Марина Владимировна признается: подруге своей даже немного завидует: здесь все в одном месте. Удобно, комфортно, да еще и вокруг - красота.

- Наш центр оформлен в стиле абстракционизма, он посвящен творчеству Василия Кандинского и Владимира Маяковского, а в честь 130-летия поэта у нас работает выставка, — руководитель первого дивизиона Юлия Румянцева проводит небольшую экскурсию по яркому двухэтажному офису: здесь - окна для работы с посетителями, там можно сделать и сразу распечатать фото и любые документы.

На втором этаже работают сотрудники ГИБДД, там можно получить водительские права и оформить регистрацию автомобиля. Все необходимые документы по рождению детей также можно оформить здесь. В общем, в одном месте - начало всех дорог.

- А мы подбираем туры, уже начинается сезон: льготники оформляют путевки в детские лагеря, семьи бронируют поездки на лето. Больше всего спрос на Краснодарский край, Дагестан и Кавказские минводы, — Светлана Власова работает как с посетителями флагманского центра, так и с онлайн заявками.

Зона регистрации брака - как раз рядом. Мэр Москвы поздравил первых молодоженов флагманского центра Елену и Алексея. После чего счастливая пара... отправилась работать. Празднование своего союза они решили отложить до выходных.

Мэр Москвы поздравил первых молодоженов флагманского центра Елену и Алексея. После чего счастливая пара... отправилась работать. Празднование своего союза они решили отложить до выходных. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Где: бизнес-центр "Кунцево-плаза", ул. Ярцевская, 19

График работы: пн-вс с 10.00 до 22.00 (график работы отдельных служб на территории центра может отличаться)

Контактный телефон: 8-495-777-77-77

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