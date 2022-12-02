Обед по цене иномарки: на что потратить 1 млн рублей из меню самого дорогого ресторана Москвы

Корреспондент kp.ru Алиса Титко.

Сколько вы готовы отдать за ужин в ресторане? Опросы показывают, что 2000-3000 рублей, а лучше бы и меньше. Но этой суммы не хватит даже на одно горячее блюдо в заведении, куда любят ходить богатые москвичи. Оставить за обед или ужин с бутылочкой вина могут 100, 300 тысяч, а то и больше 1 млн рублей. Корреспондент kp.ru сходила в один из самых дорогих ресторанов Москвы и смогла там поесть в разы дешевле.

Дорогой ресторан по карману каждому

Посещение дорогого ресторана для многих - мечта. Незамужняя девушка фантазирует, что когда-то принц пригласит ее в такое место на свидание, а люди постарше смотрят на цены и идут готовить курицу на своей кухне.

А какой ресторан самый дорогой в Москве? Даже популярные рейтинги не дают однозначного ответа. В списке Sixty в башне «Москва-Сити», Buono на крыше гостиницы «Украина», один из старых московских ресторанов «Турандот» и еще около двадцати мест.

- Самый дорогой ресторан в Москве действительно сложно выделить. Их реально много. Некоторые москвичи считают, что это заведения для избранных. Однако каждый человек может себе позволить. Не обязательно там заказывать самые изысканные блюда. Можно выбрать салат, пасту, лично для себя поставить галочку, что вы там были, похвастаться перед друзьями, а главное - преодолеть страх посещать дорогие рестораны, — сказала kp.ru Ирина Розова, ресторанный пиарщик.

- Страх из-за того, что не смогут расплатиться?

- Нет. Повторю, что расплатиться сможет каждый, смотря что и в каких количествах заказывать. Людей порой пугает интерьер, под который требуется соответствующий дресс-код. В ресторан с лепниной, золотыми люстрами и фарфоровой посудой хочется идти в вечернем платье, надев бриллианты.

В спортивках вход запрещен

Недосягаемым для многих москвичей является ресторан паназиатской кухни «Турандот». Он работает на Тверском бульваре уже 17 лет. Это настоящий дворец с ротондой, занимающей два этажа. На куполе небосвод с белыми облаками, из которых спускается люстра à la Louis XIV из золоченого железа с подвесками из горного хрусталя. В залах множество антикварных вещей, а в меню сплошные изыски – фуа-гра с ягодами, устрицы, гребешки, пекинская утка с черной икрой и осьминоги.

Фото: Алиса ТИТКО

Забронировать столик я пыталась два дня. И не потому, что не было свободных мест, а просто никто не подходил к телефону.

- В нашем ресторане имеется smart elegant дресс-код. Спортивная одежда и шорты не разрешены, — строго сказала администратор.

Поход на обед в «Турандот» превратился в целое приключение. Мы с подругой надели платья, достали из шкатулок украшения. Нас провели в зал, а там пусто. Ни одного человека. Даже как-то страшно стало – дворец без гостей.

Нам предложили красивый столик и негазированную воду. Как оказалось позже, воду нам не предложили, а продали – в чеке мы увидели сумму 990 рублей.

На обед заказываем тыквенный суп с трюфелем и креветками – 690 рублей и борщ со спелой вишней и круассанами фуа-гра – 950 рублей. И если на тыквенный суп цена, как в других ресторанах, то с борщом перебор.

Тыквенный суп с трюфелем. Фото: Алиса ТИТКО

Горячие блюда из мяса и рыбы на порядок выше, чем даже в ресторанах на Патриках. Осьминога подадут в соусе из черного перца за 2350 рублей, а черную треску в соусе Ша Ча за 5350 рублей. Десерты почти в два раза дороже – медовик с мороженым и ягодами обойдется 990 рублей.

- Какое самое дорогое блюдо?

- Порция японского мраморного мяса Кобе – 13 850 рублей. Это редкое мясо коровы породы вагю с генетической предрасположенностью к мраморности. Таких коров вывели в Японии. Чуть дешевле жареная пекинская утка с домашними блинчиками и черной икрой – 9 900 рублей, — рассказал официант.

В ресторане было так тихо, что казалось наш разговор с подругой слышат все. А все - это три официанта и взрослая пара, которая за дальним столиком пила чай из фарфоровых кружек. Официант оправдывался, что по-разному бывает.

Фото: Алиса ТИТКО

Два занятых столика в гигантском ресторане приводит к мысли, что людям действительно страшно сюда приходить. Хотя в меню можно найти и бюджетные блюда: одна устрица – 350 рублей, пирожок с олениной и устричным соусом – 390 рублей, цветная капуста на кокосовом молоке – 550 рублей, суп мисо с тофу – 590 рублей, шарик ванильного мороженого – 350 рублей.

Наш поход с подругой обошелся 5376 рублей и это со скидкой 20% - такая действует во время обеда. То есть 2688 рублей на человека за суп, десерт, чай и воду. Не бюджетно – для одних, и копейки – для других.

Фото: Алиса ТИТКО

Оставить 1 млн рублей: бутылка вина и немного сыра

Гости «Турандота», по словам официантов, не смотрят на цены. Они готовы оставить здесь вплоть до 1 млн рублей.

- Это невозможно, — возразила я. - Даже, если заказать у вас все блюда, которые имеются в меню, в том числе сыры, ягоды и устрицы, то чек получится на 178 720 рублей.

- А вы посмотрите цены на вино, — сказал официант.

Бокал вина за 690 рублей или шампанского за 2890 рублей – вроде, нормально, а вот цены на коллекционные вина космические. Бутылочка розового шампанского - 143 000 рублей, белое вино 2002 года - 310 000 рублей. И шок-цена за красное вино 1998 года – 983 700 рублей.

Фото: Алиса ТИТКО

- Заказывают такое вино?

- Когда гости навеселе, то на цены не смотрят. Шампанское и вина, например, льются реками во время новогодней ночи. Попасть к нам можно только по брони столов – от 90 до 200 тысяч рублей с человека.

Ресторанные пиарщики говорят, что премиальные рестораны не ждут потока людей каждый день. Они зарабатывают за счет больших банкетов.

- Если есть два-три торжества в неделю, то необязательно, чтобы зал был полным ежедневно. В таких заведениях отмечают свадьбы, дни рождения. Придумывают бранчи с входным билетом, делают коллаборации с театрами. К тому же, если собственник не арендует помещение под ресторан, а это его недвижимость, то ему не нужно гнаться за ежедневной выручкой, — рассказал kp.ru Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

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