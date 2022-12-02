Москвичи рассказали, как встретят Новый год 2023: меньше 2% жителей столицы собираются уехать заграницу

Новогодние гуляния на Тверской улице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 77% москвичей встретят Новый год дома. Около 14% будут праздновать праздник в гостях и меньше 2% встретят новогоднюю ночь за границей. Такие данные kp.ru предоставили аналитики мобильного приложения «Город» для держателей карты «Тройка».

- Желание поехать путешествовать по России выразили 3,69% респондентов, а встречать Новый год на берегу моря решили 3,29%, — рассказали специалисты приложения.

По данным аналитиков, мнения москвичей относительно вопроса, нужно ли сократить масштаб привычного празднования Нового года разделились: 35,42% - против, 33,34% - за, 31,25% - частично.

Что касается традиций, которые москвичи соблюдают на Новый год, то большинство будут готовить салаты «Оливье», «Селедку под шубой» и покупать мандарины. Для многих ежегодной традицией стало слушать новогоднее поздравление президента, ходить на Красную площадь и смотреть легендарную картину «Ирония судьбы».

Не смотря еловый аромат, который у всех ассоциируется с Новым годом, около 60% респондентов поставят дома искусственную елку. Живую хвою поставят лишь 14%, а вовсе не будут ставить елки - 26% москвичей.

Поделились москвичи и что будет на их новогоднем столе. Большинство следует новогодним традициям и ставят любимые салаты, готовят утку или свинину, пирожные.

- Однако 22% участников опроса еще не определились с торжественным меню, 19,33% будут радовать близких салатами «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Мимоза», 8,78% поставят на стол бутерброды с красной икрой, 7,66% приготовят запеченные мясо и птицу, 1,73% — обязательно найдут место для сладостей, — рассказали аналитики приложения «Город».

Конкретно

Какие традиции соблюдают москвичи при праздновании Нового года?

- 32,33% - готовить «Оливье» и купить мандарины,

- 30,46% - послушать поздравление президента,

- 16,15% - нет традиций,

- 8,53% - посмотреть фильм «Ирония судьбы»,

- 5,92% - отмечать каждый раз в новом месте,

- 4,16% - посещение Красной площади,

- 1,51% - покупка новой посуды и вещей для дома,

- 0,95% - избавление от старой мебели.

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