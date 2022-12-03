Цифры «2023» и световые арки: Москву начали украшать к Новому году

На Тверской, Пушкинской и Манежной площадях установят световые арки, которые уже несколько лет радуют москвичей Фото: Евгения ГУСЕВА

Москву начали украшать к новогодним и рождественским праздникам. Для оформления Тверской улицы и ближайших переулков с 3 по 11 декабря придется перекрывать автомобильное движение (см. подробнее ниже).

- Будут не доступны для проезда транспорта одна-две полосы в зависимости от участка в районе Тверской улицы. Работы будут проводиться каждую ночь с 0.01 до 6.00, - рассказали в мэрии Москвы.

На Тверской, Пушкинской и Манежной площадях установят световые арки, которые уже несколько лет радуют москвичей. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами «2023». На столичных улицах появятся большие елки, которые нарядят большими шарами и светящимися гирляндами.

- За последние годы мы сформировали достаточный запас декоративных элементов, которые можно использоваться повторно. Все конструкции используем из года в год, подбирая декор в соответствии с датой и символикой праздника, - рассказали в Городском хозяйстве Москвы.

Главную елку страны привезут 14 декабря на Соборную площадь в Кремле, где будут около недели украшать. Лесной красавице 95 лет, высоту 27 метров. Ее нашли в Волоколамском округе, выбрали среди 62 претенденток. Елку спилят в лесу вблизи деревни Гряды 12 декабря, потом почти два дня будут транспортировать на специальном автопоезде.

Напомним, что ранее среди москвичей проводился опрос о том, как отмечать Новый год в Москве. Жители столицы предложили отказаться от больших уличных концертов и фейерверков, но 80% высказались, что не нужно отказываться от новогоднего оформления города.

Конкретно

Перекрытия улиц для новогоднего оформления с 3 по 11 декабря (каждую ночь с 0.01 до 6.00) в Москве:

- на Тверской улице в районе пересечения с Камергерским переулком при движении в сторону области (одна полоса),

- на улице Петровка в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост (одна полоса),

- на Тверской улице от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом (одна полоса),

- на Тверской улице в районе дома 9 по направлению в центр (одна полоса),

- в Газетном переулке от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице (два полосы),

- на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера в сторону центра (одна полоса),

- на Моховой улице напротив дома 15/1 при движении в сторону Тверской улицы (одна полоса).

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