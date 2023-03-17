Купили доллары на 133 млн рублей - и что? Почему на блогера Лерчек завели уголовку за отмывание денег

Экономист объяснила, почему СК завел уголовное дело на блогеров Чекалиных из-за покупки долларов Фото: Александр РОГОЗА

30-летнюю блогершу Лерчек и ее мужа суд оставил на ближайшие два месяца без интернета и мобильной связи. Это не шутка. Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами еще одного уголовного дела, связанного с какими-то совершенно сумасшедшими суммами. Ранее, напомним, семейную чету обвинили в неуплате налогов на 300 млн рублей. Теперь к этому добавилась еще и статья об отмывании денег. В Следственном комитете сообщили, что весной 2021 года Чекалины скупили на 133 млн рублей доллары США. (Откуда у семьи блогерши могут быть такие деньги - см. «Кстати»).

КАК ЭТО БЫЛО

Коротко напомним суть претензий к блогерам. Как ИП (индивидуальный предприниматель) Валерия Чекалина имеет право на упрощенную систему налогообложения (до 6%), если ее годовой доход не превышает 150 млн. А денег было намного больше. Чтобы не платить налоги по более высокой ставке, денежные потоки переводились на ИП мужа, а когда и там лимит выбирался, статус ИП получали другие родственники и так далее. Схема довольно примитивная. Но в случае с Чекалиными она, как им казалось, сработала.

В итоге по версии следствия, супруги не доплатили государству в виде налогов и сборов 311 млн рублей.

Но вернемся к новому делу.

До этого многодетные родители (у пары 6-летние двойняшки, мальчик и девочка, а также годовалый младший сын) были под подпиской о невыезде. Им запретили покидать столичный регион. Но после возбуждения второго уголовного дела следствие попросило суд ужесточить меру пресечения - до запрета определенных действий. Это что-то вроде легкой (легонькой такой!) версии домашнего ареста. С одной стороны, сидеть целыми днями дома ты не обязан - только будь добр каждый вечер приезжать по месту проживания и покидай его не раньше утра. С другой - полный запрет на использование интернета, мобильных, стационарных телефонов и даже почты. Общаться можно только с близкими родственниками.

В суд Чекалиных привезли сразу после повторного допроса в СК. И уже во время заседания выяснилось, что оба «блогерских» уголовных дела между собой неразрывно связаны.

«ХОТЬ ВАЛЮТА, ХОТЬ ЗОЛОТО»

«Расследованием установлено, что Чекалин и Чекалина, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 300 миллионов, легализовали похищенные средства на сумму 133 миллиона рублей путем покупки валюты», — сообщил представитель Следственного комитета.

Многим это непонятно. Ну, купили валюту. И что здесь такого? В 2021 году никаких запретов на такое не было.

Кандидат экономических наук, член Палаты налоговых консультантов России Юлия Кручанова объясняет, в чем претензии следствия:

- На момент приобретения валюты деньги можно было подтвердить соответствующими декларациями о доходах - самой блогерши, ее супруга, допустим на маму, папу, сестру. На тот момент эти деньги могли не вызывать вопросов. Но потом следствие выявило дробление бизнеса и то, что деньги, на которые покупалась валюта, были получены незаконным путем. Соответственно, если средства были незаконными, покупка на них иностранной валюты и рассматривается как отмывание. То есть, как отмывание квалифицировали бы любые действия с этими невыплаченными «налоговыми» деньгами - хоть в ценные бумаги их бы переводили, хоть покупали украшения или золото.

В суде Чекалины просили судью не лишать их интернета, потому что на нем завязана вся работа и управление командой 250 (!) сотрудников. Но та была непреклонна: запрет определенных действий!

Когда после заседания у Артема Чекалина спросили, действительно ли он купил валюту на 133 млн рублей, молодой человек развел руками. А адвокат Артем Бондаренко отказался комментировать эту тему, сославшись, что он под подпиской о неразглашении материалов уголовного дела.

КСТАТИ

Происхождение капиталов

Чекалины не просто блогеры. Они сумели создать вокруг своих соцсетей целую бизнес-империю.

В 2011 году Валерия Чекалина завела страницу в одной из соцсетей, ныне запрещенных на территории РФ. Поначалу все как обычно: красивые фото из поездок, еда, мода. Большой приток подписчиков случился, когда Лерчек начала публиковать свои снимки во время беременности двойняшками и рассказывала о темах материнства.

Затем блогерша начала записывать постановочные забавные видео с мужем, публиковать ролики с рассказами про уход за собой и рецептиками. Так пошел поток рекламы. Дальше - больше. Чекалина запустила продажу собственных курсов для похудания, производство одежды, а также марафон желаний - любой человек может участвовать в розыгрыше машины, заплатив определенную «входную» сумму. Параллельно был запущен собственный косметический бренд, продукцию которого теперь скупают десятки тысяч подписчиц.

В последние годы общее количество подписчиков Лерчек во всех соцсетях перевалило цифру 10 млн.

По информации из открытых источников, в 2021 году выручка принадлежащего Чекалиным ООО «Би Фит» составила без малого 3 млрд рублей. Чистая прибыль - 657 млн. И это только за один год.

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