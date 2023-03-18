Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья
Эксклюзив kp.rukp.ru
18 марта 2023 10:00

Метался в огненной западне: в Подмосковье заживо сожгли пуму

В Подмосковье неизвестные подожгли вольер, где жила пума
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Симба родился в 2021 году

Симба родился в 2021 году

Фото: Личный архив героя публикации

15 марта. 1.46 ночи. Деревня Митькино под Одинцово. В темноте вдруг вспыхивает свет. Яркое пламя охватывает вольер. Не успели даже крика поднять, как все было кончено: 2-летняя пума Симба, который в это время был внутри, сгорел заживо.

Симба родился в 2021 году, самка отказалась выкармливать детенышей, эту миссию на себя взяли люди, так пуменок попал к Наталье и ее семье.

Симба был очень дружелюбным

Симба был очень дружелюбным

Фото: Личный архив героя публикации

Вот Симба катает мяч. Вот охотится за ковром. Вот смотрит хоккей и переживает, как настоящий болельщик. Симбу обожали, кажется, все вокруг. А он отвечал взаимностью: даже когда сжевал палас и чувствовал себя плохо, мурчал при виде любимой хозяйки так, что любой кот обзавидовался бы.

Для пумы построили отдельный вольер во дворе, она никогда не покидала территорию дома

Для пумы построили отдельный вольер во дворе, она никогда не покидала территорию дома

Фото: Личный архив героя публикации

- Жалоб на него не было, да и не могло быть. Для Симбы построили отдельный вольер во дворе, он никогда не покидал территорию дома. И вообще это очень дружелюбный кот. Был, — рассказал корреспонденту kp.ru друг семьи и хозяин пумы по имени Геркулес Сергей Татаринцев. - Кто мог желать ему зла? Надеюсь, это смогут установить полицейские. Уголовное дело уже возбудили.

Симбу в семье считали именно другом, а не домашним питомцем

Симбу в семье считали именно другом, а не домашним питомцем

Фото: Личный архив героя публикации

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Кто-то отогнул кусок забора за пределами видимости камер, расставленных по участку, и кинул прямиком в вольер горючую смесь. В доме, который примыкает к нему, в это время спала Наталья и ее 7-летний сын.

- Сгорело бы все, если бы не соседи, которые увидели пламя и разбудили Наталью, — говорит Сергей Татаринцев. - К сожалению, к тому моменту Симбу уже было не спасти. Вероятно, он метался в горящем вольере, но бежать ему было некуда...

Кто-то кинул прямиком в вольер горючую смесь

Кто-то кинул прямиком в вольер горючую смесь

Фото: Личный архив героя публикации

Наталья и ее сын тяжело переживают гибель друга (а Симбу они считали именно другом, а не домашним питомцем), а еще оба напуганы: кто мог поджечь живое существо? И на что еще способен такой человек? Семья надеется, что следствие найдет ответ.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Львица ревет так, что кровь в жилах стынет: решена судьба частного зоопарка в Подмосковье

Более 10 экзотических животных изъяли из частного зоопарка в Подмосковье (подробнее)

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ