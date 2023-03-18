Метался в огненной западне: в Подмосковье заживо сожгли пуму

Симба родился в 2021 году Фото: Личный архив героя публикации

15 марта. 1.46 ночи. Деревня Митькино под Одинцово. В темноте вдруг вспыхивает свет. Яркое пламя охватывает вольер. Не успели даже крика поднять, как все было кончено: 2-летняя пума Симба, который в это время был внутри, сгорел заживо.

Симба родился в 2021 году, самка отказалась выкармливать детенышей, эту миссию на себя взяли люди, так пуменок попал к Наталье и ее семье.

Симба был очень дружелюбным Фото: Личный архив героя публикации

Вот Симба катает мяч. Вот охотится за ковром. Вот смотрит хоккей и переживает, как настоящий болельщик. Симбу обожали, кажется, все вокруг. А он отвечал взаимностью: даже когда сжевал палас и чувствовал себя плохо, мурчал при виде любимой хозяйки так, что любой кот обзавидовался бы.

Для пумы построили отдельный вольер во дворе, она никогда не покидала территорию дома Фото: Личный архив героя публикации

- Жалоб на него не было, да и не могло быть. Для Симбы построили отдельный вольер во дворе, он никогда не покидал территорию дома. И вообще это очень дружелюбный кот. Был, — рассказал корреспонденту kp.ru друг семьи и хозяин пумы по имени Геркулес Сергей Татаринцев. - Кто мог желать ему зла? Надеюсь, это смогут установить полицейские. Уголовное дело уже возбудили.

Симбу в семье считали именно другом, а не домашним питомцем Фото: Личный архив героя публикации

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Кто-то отогнул кусок забора за пределами видимости камер, расставленных по участку, и кинул прямиком в вольер горючую смесь. В доме, который примыкает к нему, в это время спала Наталья и ее 7-летний сын.

- Сгорело бы все, если бы не соседи, которые увидели пламя и разбудили Наталью, — говорит Сергей Татаринцев. - К сожалению, к тому моменту Симбу уже было не спасти. Вероятно, он метался в горящем вольере, но бежать ему было некуда...

Кто-то кинул прямиком в вольер горючую смесь Фото: Личный архив героя публикации

Наталья и ее сын тяжело переживают гибель друга (а Симбу они считали именно другом, а не домашним питомцем), а еще оба напуганы: кто мог поджечь живое существо? И на что еще способен такой человек? Семья надеется, что следствие найдет ответ.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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