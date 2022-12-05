Добрые акции к Новому году в Москве: Мастер-классы для сирот, подарки жителям Донбасса и «Подвешенный мандарин»

Желающим помочь достаточно выбрать, кого и чем поддержать Фото: Shutterstock

Дедом Морозом может стать каждый. Москвичей зовут поучаствовать в благотворительных акциях в Новому году. Вариантов много - исполнить заветное желание ребёнка или пожилого человека, сделать что-то своими руками или просто отправить денежное пожертвование. Рассказываем, кому и чем помочь в зимние предпраздничные дни.

БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ «ЛЮБЭ» И КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА

На специальном онлайн-ресурсе проходит городская акция «Добрая елка». Здесь можно исполнить желания детей в возрасте от 3 до 17 лет и пенсионеров старше 60 лет. Все они - подопечные благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Например, 10-летняя школьница Арина из многодетной семьи мечтает о гитаре, 65-летняя Елена Владимировна - о кресле-качалке, фанат группы «Любэ» 16-летний Максим - о билете на концерт любимых артистов. А 9-летний Савелий хотел бы увидеть кремлевскую елку. Мечты в списке самые разные - развивалки, игрушки, гаджеты, спортивное снаряжение, бытовая техника, одежда, билеты на шоу и многое другое.

Чтобы порадовать малышей и взрослых, нужно выбрать на сайте понравившийся рассказ, заполнить там же электронную форму со своими контактами. После этого с вами свяжется представитель автора желания.

Помимо этого, с 10 декабря на городских праздничных площадках поставят новогодние «добрые елки». Их украсят игрушками, внутри которых тоже разложат записки с мечтами подопечных фондов. Желающие стать волшебниками могут брать эти игрушки, переходить по QR-коду в записке на сайт акции и оставлять там заявку.

ШЬЁМ, ЛЕПИМ, КАШЕВАРИМ

В столичных центрах для детей-сирот началась программа новогодних дней открытых дверей. Обычные горожане могут провести для воспитанников тематические мастер-классы. К примеру, если ваше коронное угощение - вкусное печенье, то можете испечь его вместе с ребятами. Умеете мастерить новогодние открытки или украшения? Научите этому детей. Достаточно заполнить онлайн-форму на городском портале «Моя новая семья». Затем с вами свяжутся представители центра и обсудят детали будущего мастер-класса.

ТЁПЛЫЙ ПРИВЕТ НА ПЕРЕДОВУЮ

В столичных парках открылись пункты по сбору гуманитарной помощи акции «Москва помогает». Сюда можно приносить новогодние подарки детям жителей новых территорий России, а также открытки с теплыми приветами участникам специальной военной операции и их семьям.

До 8 января 2023 года в пунктах принимают:

- сладкие наборы;

- детские книги и игрушки;

- настольные игры;

- из одежды - носки, варежки, перчатки, термобельё, шапки, шарфы;

- подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены.

Все новогодние подарки должны быть новыми и в целой упаковке.

Точки сбора открыты каждый день с 10.00 до 19.00 в таких местах, как парк Горького, парки «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня», в садах имени Баумана и «Эрмитаж». Всего пунктов будет 48. Часть из них уже работает. С 9 декабря дополнительно их откроют на 19 фестивальных площадках города. Еще восемь точек добавятся к ним 23 декабря, полный список адресов можно посмотреть на сайте Мосволонтер.

ВАРЕЖКИ ОТ БАБУШКИ

Ещё одна акция - «Поделись теплом» - проводится в столице в помощь российским бойцам специальной военной операции. До 13 декабря участники проекта «Московское долголетие» и активисты ветеранского сообщества готовят письма военным со словами поддержки и связанные своими руками теплые вещи. К ним могут присоединиться и все желающие. Для этого нужно связать зимнюю мужскую одежду, например, носки, варежки, шапки, свитеры, и передать их в отделения проекта «Московское долголетие» в территориальных центрах социального обслуживания. Адреса и телефоны можно посмотреть на сайте проекта в разделе «Как стать участником». В посылку можно положить поздравительные письма и открытки к Новому году и Рождеству.

СЛАДОСТЬ В РАДОСТЬ

С 23 декабря и до конца года на 38 уличных продуктовых ярмарках по всему городу будет проходить акция «Подвешенный мандарин». Желающие помогут собрать мандарины и подарить их к празднику тем, кому они не по карману. Например, одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.

Все просто: при покупке этого символа Нового года каждый может оплатить лишнюю упаковку или порцию цитрусовых. Затем нужно оставить их у администратора ярмарки в специальной корзине. Такая добрая покупка должна стоить от 100 до 500 рублей. Кстати, оплатить ее можно и отдельно - без мандаринов для себя. На участвующих в акции ярмарках и торговых местах будут размещаться объявления о сборе мандаринов.

Напомним, подобную традицию впервые завели в итальянских кафе. Там придумали «подвешенный кофе» (caffe sospeso) - покупатель берет себе один кофе, а оплачивает два. Заведение потом дарит «лишнюю» чашечку напитка тому, кто хочет, но не может его купить. В некоторых столичных кофейнях тоже «подвешивают» кофе, иногда десерты. Информация об этом обычно указана около кассы или в соцсетях заведений.

В ОДИН КЛИК

Через благотворительный сервис на mos.ru можно отправлять денежные пожертвования как разово, так и постоянно. Здесь представлены более 60 благотворительных фондов, помогающих инвалидам, одиноким пожилым людям, больным детям, бездомным животным, эко-проектам. Полный список фондов на сайте, тут же можно сделать добрый взнос, выбрав организацию и указав сумму. В этом случае не нужна авторизация на mos.ru. Если у вас есть личный кабинет на портале, тогда можно воспользоваться в нем такой функцией в сервисе «Мои платежи». Там достаточно кликнуть на строку «Благотворительность». Если хотите помогать регулярно, можно подключить автоплатеж.

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