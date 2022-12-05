Жители Москвы отправят открытки участникам СВО в рамках акции «Письма для наших героев»

Бойцы получат письма и открытки в преддверии Нового года Фото: Александр КОЦ

Москвичи отправят письма и праздничные открытки участникам военной спецоперации в рамках акции «Письма наших героев». Сделать это можно будет на выставке «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год» в центрах госуслуг, сообщили на сайте столичной мэрии.

В офисах установили ящики для открыток. Боксы находятся в зоне экспозиции «Москва – с заботой об истории». В Новый год послания от горожан отправят бойцам.

Экспозиция «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год» познакомит посетителей с интересными фактами о проведении главного зимнего праздника в годы войны. Жителям столицы расскажут, как в тылу и на фронте украшали елки и организовывали новогодние мероприятия. Также благодаря аудиоинсталяции москвичи смогут оказаться в столице в новогоднюю ночь с 1941 на 1942 год.

Районный центры госуслуг будут работать с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00.

Ранее KP.RU сообщал, что пожилые москвичи передадут участникам СВО вязаные вещи и письма в рамках акции «Поделись теплом». Подарки будут принимать до 13 декабря.